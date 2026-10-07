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У Латвії жінку засуджено до шести років за донат армії РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У Латвії жінку засуджено до шести років за донат армії РФ
Під час останнього слова жінка назвала свої дії помилкою та заперечила, що мала намір підтримувати війну Росії проти України
фото: Delfi

Жінка передала близько €43 на придбання обладнання для придушення сигналів дронів

Міський суд Риги засудив громадянку Латвії Поліну Камльову до шести років позбавлення волі за передачу коштів на підтримку російської армії. Йдеться про переказ близько €43, які мали використати для придбання обладнання для придушення сигналів дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на латвійське видання Delfi.

За даними слідства, у грудні 2024 року Камльова погодилася допомогти зі збором коштів для російських військових. Оскільки безпосередньо з Латвії переказати гроші до Росії було неможливо, вона звернулася до знайомого в Білорусі та попросила його здійснити платіж.

Знайомий переказав 157 білоруських рублів – близько €43 – громадянину Росії. За даними латвійської Служби державної безпеки, кошти призначалися для придбання засобів радіоелектронної боротьби, зокрема обладнання для придушення сигналів дронів, для російських військових в Україні.

Під час останнього слова Камльова назвала свої дії помилкою та заперечила, що мала намір підтримувати війну Росії проти України. Вона також заявляла, що нібито не знала про військове призначення переказу.

Водночас, як повідомляє Delfi, Камльова раніше була членкинею партії «Русский союз Латвии». Суд визнав її винною у фінансуванні збройного конфлікту. Прокуратура просила призначити їй вісім років ув’язнення.

Окрім шести років позбавлення волі, суд призначив жінці три роки пробаційного нагляду. Вирок може бути оскаржений.

За законодавством Латвії, за фінансування збройного конфлікту передбачене покарання до десяти років позбавлення волі та до трьох років пробаційного нагляду.

Варто нагадати, що невідомі люди в масках проникли з боку Білорусі на територію Латвії та пошкодили прикордонну інфраструктуру. Зловмисники вивели з ладу розподільний електрощит і викрали камери відеоспостереження, після чого повернулися на білоруську територію.

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Теги: Латвія суд росія війна дрон

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