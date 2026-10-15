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Прем'єр Латвії пояснив європейцям, як відмова від одного пива на рік допоможе Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Прем'єр Латвії пояснив європейцям, як відмова від одного пива на рік допоможе Україні
Прем'єр Латвії Андріс Кульбергс знайшов незвичний спосіб допомогти Україні
фото: Dpa

Глава латвійського уряду закликав жителів ЄС скоротити особисті витрати, щоб спрямувати заощаджені кошти на допомогу українцям

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс заявив, що кожен житель Європейського Союзу міг би зробити внесок у підтримку України, пожертвувавши суму, еквівалентну вартості одного келиха пива на рік. На його думку, навіть незначне скорочення повсякденних витрат європейців може допомогти українцям під час війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Delfi.

Відповідну заяву очільник латвійського уряду зробив у четвер, 15 жовтня, під час спілкування з журналістами у Брюсселі. Він наголосив на необхідності продовження фінансової підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію.

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За словами Кульбергса, європейцям варто приділяти менше уваги власному комфорту, оскільки допомога Україні потребує фінансових ресурсів. Водночас він переконаний, що для більшості громадян Європейського Союзу відповідний внесок не становитиме суттєвого навантаження.

Як приклад прем'єр запропонував кожному європейцеві щороку відмовлятися від одного келиха пива, а заощаджені гроші спрямовувати на підтримку України.

«Європейці повинні випивати на одне пиво менше на рік. Ми можемо собі це дозволити. Україна зараз потребує цих грошей. Це одне пиво – лише витрата, але для України це ціна життя. Якщо ми будемо пити менше, там врятують життя. Все так просто», – сказав Кульбергс.

Окрему увагу під час спілкування з журналістами Кульбергс приділив необхідності посилення санкцій проти Російської Федерації. Він пов'язав подальшу підтримку України з готовністю європейських країн нести відповідні фінансові витрати.

Нагадаємо, раніше центристська партія «Єдиний список» на чолі з Андрісом Кульбергсом здобула перемогу на парламентських виборах у Латвії. Політична сила отримала 35,3% голосів виборців та 42 депутатські мандати.

Кульбергс очолив латвійський уряд у травні 2026 року після коаліційної кризи, пов'язаної із зальотами українських військових безпілотників. За підсумками парламентських виборів він розпочав підготовку до формування нової коаліції за участю інших політичних сил, які підтримують Україну.

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Теги: Латвія Україна пиво військова допомога

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