Прем'єр Латвії заявив, що Зеленський залишився лише з одним союзником

На тлі напруженості між Києвом і Вашингтоном латвійський політик назвав головного партнера України

Президент України Володимир Зеленський наразі може розраховувати передусім на підтримку європейських країн. Таку думку висловив латвійський політик Андріс Кулбергс, коментуючи загострення відносин між Києвом і Вашингтоном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами Кулбергса, саме європейські держави залишаються головною опорою України в умовах повномасштабної війни. Він наголосив, що під час зустрічі європейських лідерів із Зеленським особливу увагу приділять підготовці України до зимового періоду.

«Ми бачимо, що у Зеленського зараз є лише один союзник, і це, власне, європейці. Найголовніше, що ми сьогодні обговорюватимемо, – це те, що йому потрібно на цю зиму. Усе зосереджено на цій зимі», – заявив Кулбергс.

Політик також звернув увагу на внутрішньополітичну ситуацію у Сполучених Штатах. На його думку, наближення проміжних виборів до американського Конгресу впливає на політичну атмосферу у Вашингтоні.

«Ми також маємо розуміти, що Сполучені Штати зараз наближаються до проміжних виборів. Це зовсім інша атмосфера», – додав він.

Нагадаємо, 15 жовтня Андріс Кулбергс запропонував європейцям незвичний спосіб підтримки України. На його думку, кожен житель Європейського Союзу міг би щороку жертвувати на допомогу Україні суму, еквівалентну вартості одного келиха пива.