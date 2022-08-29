Потрібно повернути Крим Україні. Що на це відповів Лавров  

Росія дотримується позиції, що у всьому винен хтось інший

Країна-терористка вчиняє терор і геноцид українців, кричить, що «Захід відкидає міжнародне право»

Міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров після повідомлення керівництва України про те, що українська армія готова звільнити Крим військовим шляхом, відреагував традиційними звинуваченнями в бік Заходу. Про це він сказав у коментарі для російських ЗМІ.

Очільник МЗС РФ заявив, буцімто «Захід у своїй спробі зберегти домінування та йти проти об'єктивного ходу історії відкидає міжнародне право».

«Правила вигадуються під конкретне завдання. Коли потрібно, Захід готовий визнавати незалежність, проголошену нелегітимно, без будь-якого референдуму, в односторонньому порядку, як це було з Косово. Коли ж Заходу неугодно визнавати якусь державу самостійною, він цього не робить. Так сталося, наприклад, із Кримом», – заявив Лавров.

Заява Лаврова вельми резонує з попередніми, що стосуються Криму і прав на нього з боку Росії. Раніше про свої міфічні права на окупований півострів РФ заявляла з войовничою риторикою.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не забуває: саме з окупації Криму почалася російська війна проти України.

Як відомо, у тимчасово окупованому Криму люди готуються до повернення під контроль України. Про це інформує українська розвідка.