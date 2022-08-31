Лавров пригрозив Молдові «захистом російськомовних»

Сергій Лавров заявив, що у Молдові є регіони, які «претендують на особливий статус»

Російський міністр нагадав про «російськомовних» у Придністров’ї та Гагаузії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пообіцяв, що Кремль «захищатиме інтереси російськомовного населення» у Молдові. Про це він сказав, виступаючи на російському марафоні для дітей «Знання» у середу, 31 серпня.

«Ми зробимо все, щоб інтереси російськомовного, російського населення у Молдові не постраждали жодним чином», – сказав він.

Лавров нагадав, що Молдова має Придністровський регіон, на території якого діє невизнана Придністровська Молдавська Республіка, а також автономне територіальне утворення Гагаузія, яке «також претендує на особливий статус». Російський міністр висловив сподівання, що влада Молдови «вчинить правильно і кине грати в геополітичні ігри, що нав'язуються Заходом».

«Не забуватимемо, що окрім Придністров’я, в Молдові є ще Гагаузія, яка теж претендує на особливий статус. Вона має, до речі, деякі елементи особливого статусу. І я думаю, що молдовське керівництво вчинить правильно, якщо кине грати у нав’язувані Заходом геополітичні ігри, і замислиться про інтереси тих людей, які живуть пліч-о-пліч», – заявив очільник російської дипломатії.

Зазначимо, що у липні «міністр закордонних справ» невизнаного Придністров’я Віталій Ігнатьєв заявив в інтерв'ю російському виданню, що Тирасполь має намір домагатися незалежності з подальшим приєднанням до Росії. Окуповане Придністров'я, як відомо, ще у 2006 році провело фейковий референдум про приєднання до Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на окупованій території відбулася низка провокацій, в яких режим звинуватив Україну. Користуючись ситуацією, Тирасполь збільшив кількість блок-постів, перешкоджаючи переміщенню населення та криміналізував звернення жителів окупованого Придністров'я до органів юстиції Молдови та міжнародних судових інстанцій.

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна звернеться за допомогою до Румунії, якщо конфлікт в Україні пошириться на її територію, а відносини з Російською Федерацією погіршаться.

Нагадаємо, протягом липня у Молдові прокотилася хвиля фейкових замінувань. Зловмисники повідомили про замінування урядових установ, лікарень та аеропорту. Усі погрози не підтвердилися. Віцепрем'єр-міністр з реінтеграції Республіки Молдова Олег Серебрян заявив, що фейкові мінування адмінбудівель у Молдові разом із заявами Тирасполя про наміри «приєднатися» до РФ викликають в Кишиневі занепокоєння.