Лавров достроково залишить саміт G20 через бойкот – ЗМІ

Глава МЗС Росії не братиме участі в офіційній трапезі та в робочій сесії

Глава МЗС країни-агресорки Сергій Лавров, якого відверто бойкотували більшість учасників саміту, достроково залишає захід. Про це повідомляє видання Der Spiegel.

«Глава МЗС Росії не братиме участі в офіційній трапезі та в робочій сесії в другій половині дня. Він проведе кілька зустрічей, звернеться до преси та повернеться до Москви», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, традиційна фотосесія всіх учасників саміту G20 цього року буде скасована через відмову деяких міністрів закордонних справ фотографуватися спільно з главою МЗС країни-агресорки Сергієм Лавровим.

Раніше повідомлялося, що Лавров приїхав на G20, але міністри влаштували йому бойкот. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росії не можна дозволити використовувати зустріч G20 як платформу, враховуючи її агресію в Україні.

Також міністр закордонних справ Японії Есімас Хаясі відмовився приходити на офіційну вечерю глав міністерств закордонних справ країн-учасниць «Великої двадцятки» (G20) через ймовірність присутності на зустрічі його російського колеги Сергія Лаврова.

Як повідомлялося, Джонсон закликав учасників G20 не бойкотувати саміт, якщо туди приїде Путін. Також президент Індонезії і голова G20 Джоко Відодо виключив особисту присутність російського диктатора Володимира Путіна на саміті «Великої двадцятки».