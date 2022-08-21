Головна Світ Політика
search button user button menu button

Відомство Лаврова зробило різку заяву про «український слід» у загибелі доньки Дугіна

Володимир Миленко
glavcom.ua
Відомство Лаврова зробило різку заяву про «український слід» у загибелі доньки Дугіна
Речниця міністерства закордонних справ Росії заявила, що Кремль має купу доказів «терористичної діяльності» України, і натякнула на причетність українських спецслужб до убиства Дугіної
фото: Twitter МЗС Росії

Росія звинуватила Україну в державному тероризмі

Російська влада вимагає перевірити причетність українських спецслужб до убивства рашистської пропагандистки Дар’ї Дугіної. Про це речниця міністерства закордонних справ країни-агресора Марія Захарова написала у своєму Telegram-каналі.

Захарова згадала заяви проросійського діяча, «голови Донецької народної республіки» Дениса Пушиліна, який уже звинуватив Україну в замаху на Дугіна – і заявила, що путінські силовики мають перевірити цю версію.

«Якщо підтвердиться український слід, […] то треба говорити про політику державного тероризму, що реалізується київським режимом», – упевнена Захарова.

Вона наголосила, що у Росії, мовляв, уже є купа фактів, зібраних «за ці роки», які буцімто підтверджують терористичну діяльність України.

ЗАХАР.png (28 KB)

Нагадаємо, сьогодні, у ніч з 20 на 21 серпня, під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я

Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій.

За наявною інформацією, Дугіна їхала з фестиваля у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін нібито в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Дугін був помічений на місці вибуху, шокованого загибеллю доньки ідеолога рашизму зафільмували очевидці інциденту.

Рашистські пропагандисти вважають, що ціллю цього замаху мав стати сам Олександр Дугін, і звинувачують у цьому Україну.

Сам ідеолог рашизму після відвідування місця загибелі доньки потрапив до лікарні.

Читайте також:

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Будь как Даша, лупи по нім із «калаша», – булькотітимуть під наркотою чумні пропутінські репери
Зі спаленої ФСБ Дар'ї Дугіної Кремль робитиме ікону «спецоперації»
Сьогодні, 14:22
Дар'я Дугіна, за словами Михайла Подоляка, загинула через внутрішньоросійські розбірки
Банкова прокоментувала загибель доньки Дугіна
Сьогодні, 12:45
Російські ліберали не можуть визначитися: чи то Дар'я Дугіна лише донька головного рашиста країни, чи то вона самостійна політична діячка
Дитина чи рашистка? Як російські ліберали реагують на загибель доньки Дугіна
Сьогодні, 09:04

Політика

Відомство Лаврова зробило різку заяву про «український слід» у загибелі доньки Дугіна
Відомство Лаврова зробило різку заяву про «український слід» у загибелі доньки Дугіна
Дугін після загибелі доньки потрапив до лікарні
Дугін після загибелі доньки потрапив до лікарні
Навіщо Росії мертва дочка Дугіна. Версії
Навіщо Росії мертва дочка Дугіна. Версії
Замість Дар’ї Дугіної мав загинути її батько? Думки рашистів розділилися
Замість Дар’ї Дугіної мав загинути її батько? Думки рашистів розділилися
Російська пропагандистка впала в істерику після останніх подій (фото)
Російська пропагандистка впала в істерику після останніх подій (фото)
Силовики прокоментували загибель доньки Дугіна
Силовики прокоментували загибель доньки Дугіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
На виїзді із Севастополя утворився величезний затор
64K
Скандал на Банковій: Подоляк розповів про посаду Арестовича в Офісі президента
38K
На Харківщині окупанти самі задокументували докази своїх злочинів (відео)
33K
Окупанти захопили частину села на Миколаївщині
32K
Український кулеметник здивував своєю кмітливістю окупантів (відео)
26K
«Ось кому треба вклонитися!» Філатов показав людей, які прикривають небо Дніпра

Новини

Росія перекидає засоби ППО на територію Білорусі
Сьогодні, 07:29
ЗСУ відбили наступ окупантів під Харковом – Генштаб
Вчора, 07:16
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
19 серпня, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
19 серпня, 18:00
Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
19 серпня, 16:59
СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ
19 серпня, 16:42

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту