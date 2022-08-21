Відомство Лаврова зробило різку заяву про «український слід» у загибелі доньки Дугіна

Речниця міністерства закордонних справ Росії заявила, що Кремль має купу доказів «терористичної діяльності» України, і натякнула на причетність українських спецслужб до убиства Дугіної

Росія звинуватила Україну в державному тероризмі

Російська влада вимагає перевірити причетність українських спецслужб до убивства рашистської пропагандистки Дар’ї Дугіної. Про це речниця міністерства закордонних справ країни-агресора Марія Захарова написала у своєму Telegram-каналі.

Захарова згадала заяви проросійського діяча, «голови Донецької народної республіки» Дениса Пушиліна, який уже звинуватив Україну в замаху на Дугіна – і заявила, що путінські силовики мають перевірити цю версію.

«Якщо підтвердиться український слід, […] то треба говорити про політику державного тероризму, що реалізується київським режимом», – упевнена Захарова.

Вона наголосила, що у Росії, мовляв, уже є купа фактів, зібраних «за ці роки», які буцімто підтверджують терористичну діяльність України.

Нагадаємо, сьогодні, у ніч з 20 на 21 серпня, під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я.

Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій.

За наявною інформацією, Дугіна їхала з фестиваля у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін нібито в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Дугін був помічений на місці вибуху, шокованого загибеллю доньки ідеолога рашизму зафільмували очевидці інциденту.

Рашистські пропагандисти вважають, що ціллю цього замаху мав стати сам Олександр Дугін, і звинувачують у цьому Україну.

Сам ідеолог рашизму після відвідування місця загибелі доньки потрапив до лікарні.