Лідери Австралії та Канади пояснили, чому долучилися до спільного фото учасників саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Times.

Після початку повномасштабної війни проти України у 2022 році Путін уникав більшості міжнародних зустрічей на найвищому рівні та, відповідно, не потрапляв на традиційні спільні фото їхніх учасників. Ситуація змінилася 19 листопада на саміті АТЕС.

Серед присутніх на фото були також прем’єр Канади Марк Карні та глава австралійського уряду Ентоні Албанезе. Водночас деякі громадяни їхніх країн закликали не брати участі у спільному фотографуванні.

Австралійський прем'єр пояснив, що погодився на спільне фото із Путіним, аби продемонструвати повагу до Китаю, який приймав саміт, і це було питанням «хороших манер». При цьому він підкреслив, що ця ситуація не змінює ставлення Австралії до війни Росії проти України. «Китай тут є нашою стороною, що приймає. Я це поважаю. Але ми також чітко висловимо свою позицію щодо України», – сказав він.

Глава канадського уряду також дав пояснення. За його словами, рішення долучитися до фотосесії було ухвалене повагою до організаторів заходу, тоді як засудження російських дій залишається частиною зовнішньої політики Канади. «Коротка відповідь щодо протоколу участі у фотосесії: так, я візьму участь у фотосесії з поваги до господаря», – зауважив Карні.

До слова, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін з'явилися в однакових синіх шарфах під час спільного фотографування учасників саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. Натомість голова КНР Сі Цзіньпін обрав червоний аксесуар. Водночас сама поява Путіна на груповому фото із західними лідерами викликала суперечки в Канаді та Австралії.