На урочистому бенкеті для лідерів країн АТЕС, який влаштував голова Китаю Сі Цзіньпін, подають вишукані страви китайської кухні та дорогі вина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

До меню увійшли:

Холодна закуска «Місто велетенського птаха Рух» (City of the Roc).

Суп із плавців риби з китайськими оливками та смажений лобстер з імбиром і зеленою цибулею.

Приготований на парі групер із соєвим соусом.

Яловичий стейк із грибами, а також зморшки з молодою капустою та каштанами в шафрановому соусі.

Асорті з трьох видів кантонських дімсамів, які подадуть у середині вечері.

Суп із червоної квасолі з цедрою мандарина та насінням лотоса.

На десерт – торт, свіжі фрукти та морозиво.

На завершення – кава та чай.

Напої: червоне вино Ningxia Diaoyutai Cabernet Sauvignon 2019 року, біле вино врожаю 2020 року та льодове вино з лічі з провінції Гуандун.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп разом прибули на урочисту вечерю в межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Водночас російського диктатора Володимира Путіна посадили окремо від них.

Також під час спільної фотосесії в китайському Шеньчжені російський диктатор Володимир Путін намагався стати поруч із президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном. Однак зрештою китайський лідер поставив його подалі від себе за своєю дружиною Пен Ліюань.

До слова, Путін уже провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені. За словами Пєскова, лідери обговорили, зокрема, питання врегулювання війни в Україні. Російський диктатор також розповів китайському колезі про свої контакти зі спеціальними посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.