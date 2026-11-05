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Меланія Трамп передала Зеленському та Путіну листи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Меланія Трамп передала Зеленському та Путіну листи
Меланія Трамп вручила листи українській та російській делегаціям
фото: скриншот з відео

У Білому домі відбулася зустріч представників України та Росії за участю Меланії Трамп

Меланія Трамп написала листи президенту України Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну і передала їх українській та російській делегації на зустрічі у Білому домі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію зустрічі.

«Перемир’я в Олешках не було б можливим без президента Путіна та президента Зеленського. Їхня співпраця створює важливий прецедент для просування мирного процесу в усьому регіоні», – сказала перша леді США.

Меланія Трамп висловила сподівання, що перемир’я в Олешках стане першим кроком до встановлення тривалого миру. За її словами, навіть невеликі початкові кроки можуть привести до значних змін, якщо є рішучість розвивати їх далі.

Нагадаємо, у Білому домі 5 листопада відбулася зустріч представників України та Росії за участю першої леді США Меланії Трамп. Сторони зібралися після гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області, якій передувало локальне припинення вогню.

Українську делегацію представляли уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

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Теги: США путін Володимир Зеленський Меланія Трамп

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