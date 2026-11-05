Меланія Трамп передала Зеленському та Путіну листи

У Білому домі відбулася зустріч представників України та Росії за участю Меланії Трамп

Меланія Трамп написала листи президенту України Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну і передала їх українській та російській делегації на зустрічі у Білому домі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію зустрічі.

«Перемир’я в Олешках не було б можливим без президента Путіна та президента Зеленського. Їхня співпраця створює важливий прецедент для просування мирного процесу в усьому регіоні», – сказала перша леді США.

"Now we must use the courage we brought to Oleshky to find common ground through a shared concern for the suffering of innocent people." ❤️ @FLOTUS Melania Trump unites Russia and Ukraine following the historic ceasefire that she brokered in Oleshky. It's the first time in American history that a First Lady has brought representatives of two nations actively at war together to the White House for diplomacy. — The White House (@WhiteHouse) November 5, 2026

Меланія Трамп висловила сподівання, що перемир’я в Олешках стане першим кроком до встановлення тривалого миру. За її словами, навіть невеликі початкові кроки можуть привести до значних змін, якщо є рішучість розвивати їх далі.

Нагадаємо, у Білому домі 5 листопада відбулася зустріч представників України та Росії за участю першої леді США Меланії Трамп. Сторони зібралися після гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області, якій передувало локальне припинення вогню.

Українську делегацію представляли уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.