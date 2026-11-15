Експосол США у РФ висловив занепокоєння через тристоронню зустріч Трампа, Сі та Путіна

Майкл Макфол: Не хочу, щоб інтереси України представляли Путін, Сі Цзіньпін і Трамп

Колишній спеціальний помічник президента США та експосол Сполучених Штатів у РФ Майкл Макфол вважає, що світ може повернутися до порядку, за якого держави зможуть захоплювати чужі території та змінювати міжнародно визнані кордони. За його словами, такий сценарій є одним із можливих варіантів розвитку подій. Про це він сказав в етері «Еспресо», передає «Главком».

«Світовий порядок, сформований після Другої світової війни, в основі якого лежить НАТО та який підтримують інші міжнародні інституції, добре служив Європі аж до повномасштабного вторгнення Путіна у вашу країну. Саме Путін прагне повернути нас у середньовіччя. Саме він хоче знову узаконити анексії, дозволити імперіям захоплювати все, що їм заманеться. Втім у світі дуже мало країн, які хочуть повернення до такого порядку. Сполучені Штати? Можливо, Трамп про це мріє, але його час добігає кінця. Важливо розуміти, що революція MAGA в моїй країні вже згасає. Дуже мало хто поділяє такі погляди президента Трампа», – сказав Макфол.

Також експосол США у РФ прокоментував майбутню тристоронню зустріч лідерів США, Китаю і РФ. «Щодо тристоронньої зустрічі, то вона мене непокоїть. Я хотів би, щоб на неї запросили президента Зеленського. Не хочу, щоб інтереси України представляли Путін, Сі Цзіньпін і Трамп. Мені такий сценарій зовсім не подобається. Значно логічніше було б запросити й Зеленського. Або принаймні когось із європейських лідерів», – зауважив він.

Майкл Макфол підкреслив, що його найбільше розчаровує лідер Китаю Сі Цзіньпін.

«Адже він заявляє, що Китай виступає на захист міжнародного порядку. І він та його уряд цілком справедливо критикують тих, хто цей порядок порушує. Наприклад, Китай не голосує разом із Росією за резолюції щодо війни у вашій країні. Він утримується, і це правильно. Звісно, я хотів би, щоб Китай голосував за засудження Росії, але він утримується. Водночас Сі Цзіньпін має величезний вплив на Путіна і Росію, насамперед економічний. Однак він вирішив не скористатися цими важелями, щоб урятувати мирних людей. І мене глибоко розчаровує, що він не готовий цього зробити», – наголосив дипломат.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 19 листопада на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. Серед головних тем переговорів – контроль над ядерними озброєннями та війна в Ірані.

Також повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван І дійшли згоди щодо важливості переговорів на рівні лідерів в рамках будь-якого тристороннього саміту за участю Росії.

Китай і США уже провели перше засідання торговельної ради, на якому обговорили зниження мит і торгівлю сільськогосподарською продукцією, напередодні зустрічі лідерів Китаю та США наступного тижня.