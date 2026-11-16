Кремль наказав депутатам Держдуми готуватися до перемоги у війні проти України

Російським парламентарям доручили підготуватися до повернення учасників бойових дій із фронту та їхньої адаптації після завершення війни

Представники адміністрації російського диктатора Володимира Путіна закликали депутатів Державної думи від партії «Єдина Росія» готуватися до «перемоги» у війні проти України. Відповідні вказівки пролунали під час семінару для парламентарів, який відбувся 13–14 листопада. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

За інформацією видання, захід організували в підмосковному центрі управління «Сенеж». Учасники семінару отримали настанови щодо майбутньої роботи з російськими військовими, які повернуться з фронту.

Як повідомили співрозмовники видання, у заході взяв участь перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Він окремо наголосив на необхідності підготовки до взаємодії з учасниками так званої спеціальної воєнної операції.

«Говорили, що всі повинні бути готові до перемоги, коли одночасно зі спецоперації повернуться учасники бойових дій», – розповів один зі співрозмовників видання.

Таким чином, російське керівництво почало орієнтувати депутатів на можливе масове повернення військовослужбовців до цивільного життя.

Водночас повідомлення не містить конкретних термінів завершення бойових дій або деталей можливих рішень Кремля щодо війни проти України.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про занепокоєння російської розвідки щодо повернення військових із фронту. За оцінкою Служби зовнішньої розвідки України, масове повернення учасників війни, зокрема колишніх ув'язнених, може спричинити зростання злочинності та внутрішню дестабілізацію в Росії.

Також «Главком» писав про побоювання самих росіян щодо повернення військових. Згідно з опитуванням «Левада-центру», близько 40% респондентів очікували значного зростання злочинності після повернення учасників війни проти України.

Крім того, «Главком» повідомляв про ініціативу спікера Держдуми В'ячеслава Володіна. У липні він доручив підготувати списки парламентарів для проходження військових зборів під час літніх відпусток, пояснивши це необхідністю краще розуміти роботу російської армії.