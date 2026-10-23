Перший танкер із російським дизелем попрямував до США

Судно перевозить 40 тис. тонн пального до Нью-Йорка в межах домовленості Трампа й Путіна, яку уклали напередодні американських виборів

Перший танкер із російським дизельним пальним вирушив до Сполучених Штатів після домовленості між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Судно перевозить 40 тис. тонн дизеля та прямує до Нью-Йорка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters, яке наводить дані LSEG.

За інформацією агентства, танкер Agioi Fanendes, що ходить під прапором Мальти, завантажили 22 жовтня в російському балтійському порту Приморськ. На борту судна перебувають 40 тис. метричних тонн дизельного пального з наднизьким вмістом сірки.

Згідно з даними відстеження морських перевезень, танкер уже прямує до Сполучених Штатів. Його прибуття до Нью-Йорка очікується 7 листопада. За словами Трампа, у листопаді Москва має поставити ще 500 тис. тонн дизеля, а невдовзі після цього – додатковий мільйон тонн.

Як відомо, 9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне постачання першої партії у понад 300 тис. тонн російського дизеля (із планами наростити обсяги до 4,8 млн тонн), щоб знизити ціни на пальне для американських фермерів і водіїв. Трамп публічно подякував Путіну за цю угоду.

До слова, міністр енергетики США Кріс Райт в інтерв'ю ABC заявив, що угода щодо постачання російського дизельного пального на світові ринки не є економічною підтримкою Росії, а є стимулом для Москви до припинення війни.