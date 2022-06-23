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  4. Танкери з російською нафтою в Атлантиці масово вимикають трекери
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    Економіка

    Танкери з російською нафтою в Атлантиці масово вимикають трекери

    Танкери приховують маршрути - Танкери з російською нафтою в Атлантиці масово вимикають трекери
    Танкери приховують маршрути
    фото з відкритих джерел

    Покупці російської нафти хочуть залишитися інкогніто

    Танкери з російською нафтою все частіше рухаються інкогніто, з вимкненими трекерами. Це пов'язано з тим, що багато оптових покупців енергоносія мають намір приховувати його походження. Про це повідомляє Bloomberg.

    Протягом останніх 10 днів принаймні три танкери зникли з систем відстеження суден, коли вони наближалися до Азорських островів, групи островів приблизно в 1500 км на захід від узбережжя Португалії.

    Ймовірно, вони перевантажили свої вантажі на інші судна. Таких перевалок не фіксувалося до того, як Росія вторглася в Україну. Передбачається, що деякі покупці хочуть зробити свої покупки максимально конфіденційно. Раніше цю тактику використовували покупці санкційної нафти з Ірану і Венесуели.

    Раніше повідомлялося, що через санкції Росія майже на третину знизить видобуток нафти.

    Нагадаємо, Китай став найбільшим імпортером російської нафти.

    Тим часом РФ зараз заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до війни – Держдеп

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    Теги: нафта росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Танкери з російською нафтою в Атлантиці масово вимикають трекери