США змінять підхід щодо навчань українських військових – CNN

США будуть проводити більш інтенсивне і всебічне навчання

Штати почнуть навчати значно більші групи українських військових більш складним тактичним прийомам ведення бою

Адміністрація Байдена розглядає можливість значного розширення підготовки українських військових на американській базі в Німеччині, зокрема йдеться про навчання до 2500 осіб. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Влада США має намір збільшити не лише кількість українських військових, яких вона тренуватиме, а й сам підхід підготовки.

Згідно з новою програмою, Штати почнуть навчати значно більші групи українських військових більш складним тактичним прийомам ведення бою, в тому числі, координації маневрів піхоти і артилерії.

Видання зазначає, що це буде «набагато більш інтенсивне і всебічне» навчання, ніж те, яке Україна отримувала в Польщі або Великій Британії.

Нагадаємо, міноборони США уклало контракт на закупівлю системи протиповітряної оборони Nasams. Йдеться про угоду на понад $1 млрд.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен у середу підтвердив главі МЗС України Дмитру Кулебі готовність США надавати Києву системи ППО.

Як раніше повідомлялося, Україна, ймовірно, отримає нову допомогу від держав НАТО.

До слова, Столтенберг пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла у війни.