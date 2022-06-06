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    Митрополит Московського патріархату жорстко звернувся до Гундяєва (відео)

    Українська церква, схоже, остаточно йде з орбіти впливу РПЦ - Митрополит Московського патріархату жорстко звернувся до Гундяєва (відео)
    Українська церква, схоже, остаточно йде з орбіти впливу РПЦ
    скріншот з відео

    Від російського православ'я відвертаються навіть найвірніші прибічники

    Настоятель Банченського монастиря в Чернівецькій області УПЦ МП митрополит Лонгін (Михайло Жар), звернувся до патріарха Кирила (Гундяєва).

    «Дякую за ваше благословення. За те, що гинуть люди та проливається кров. За те, що ви бомбите наші храми та монастирі. За те, що гинуть наші ченці та священики», – «подякував» митрополит.

    Чоловік додав, що за ці гріхи, Гундяєв буде змушений відповідати перед Богом: «За кожну сльозинку материнську, за кожну свіжу могилку ви відповісте перед Господом Богом. Ви поранили весь український православний світ, ви завдали нам болю. Не шукайте собі виправдань».

    Нагадаємо, у мережі зʼявився новий статут УПЦ після його обговорення і затвердження на зібраннях у Феофанії 27 травня 2022 р. Нарешті можна порівняти зміни з тим, що було.

    Самий по собі новий статут не проголошує автокефалії. Прагнення до автокефалії можна помітити лише у динаміці змін.

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    Теги: росія окупанти церква війна РПЦ Російська православна церква в Україні Україна окупація #stoprussia
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    Митрополит Московського патріархату жорстко звернувся до Гундяєва (відео)