Люблінське воєводство розірвало співпрацю зі Львівською областю через УПА

Угода діяла з 2004 року і передбачала співпрацю в економіці, торгівлі, науці, освіті та культурі

Сеймик Люблінського воєводства в Польщі розірвав співпрацю з Львівською областю. Причиною стало рішення Львівської облради оголосити 2027-й роком УПА і Романа Шухевича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polskie Radio Lublin.

За розірвання угоди проголосували 30 присутніх депутатів. Угода діяла з 2004 року і передбачала співпрацю в економіці, торгівлі, науці, освіті та культурі.

«Львівська обласна рада не відмовилася від вшанування людей, які вбивали поляків, тож ми негайно розриваємо співпрацю», – сказав маршалок воєводства Ярослав Ставярський.

Заступник голови сеймику Кшиштоф Галашкевич з партії «Право і справедливість» підкреслив, що Львову давали час до понеділка, 26 жовтня, щоб скасувати рішення, але цього не сталося.

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна рада на позачерговій сесії проголосувала за оголошення 2027 року роком Романа Шухевича та Української повстанської армії. Ініціативу підтримали 52 депутати із 55. Проти не проголосував ніхто, троє депутатів участі в голосуванні не взяли.

Опісля цього міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський ініціював внесення депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети до списку осіб, перебування яких у країні є небажаним. Причиною стала ініціатива депутата оголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича.

Також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував рішення Львівської облради. Він назвав його нерозумним, шкідливим для України та «самогубною тактикою».

До слова, міська рада польського Перемишля 26 жовтня одноголосно ухвалила рішення про призупинення партнерських відносин зі Львовом. Причиною стала постанова Львівської обласної ради про оголошення 2027 року роком Української повстанської армії (УПА), Романа Шухевича та Олега Ольжича.