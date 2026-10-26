Міська рада Перемишля одноголосно призупинила партнерство зі Львовом

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Польські депутати підтримали рішення всіма 21 голосом

Міська рада польського Перемишля 26 жовтня одноголосно ухвалила рішення про призупинення партнерських відносин зі Львовом. Причиною стала постанова Львівської обласної ради про оголошення 2027 року роком Української повстанської армії (УПА), Романа Шухевича та Олега Ольжича. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF24.

За призупинення співпраці проголосував 21 депутат міської ради Перемишля. Жоден із присутніх не виступив проти та не утримався. Водночас польське місто поки не розриває партнерських відносин остаточно.

Мер Перемишля Войцех Бакун раніше звернувся до влади Львова із проханням пояснити позицію щодо вшанування діячів УПА. За його словами, відповідь української сторони матиме значення для подальших відносин між містами.

Партнерську угоду між Перемишлем і Львовом уклали ще у 1995 році.

Люблінське воєводство також ухвалило рішення

Того ж дня депутати сеймику Люблінського воєводства одноголосно підтримали розірвання угоди про співпрацю зі Львівською областю, яка діяла з 2004 року.

За відповідне рішення проголосували всі 30 депутатів, присутніх на засіданні. Йдеться про припинення партнерства в економічній, торговельній, науково-технічній та культурній сферах.

Таким чином, Перемишль вирішив призупинити співпрацю без остаточного розірвання угоди, тоді як Люблінське воєводство підтримало припинення партнерства зі Львівщиною.

Що спричинило дипломатичний скандал

20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за оголошення 2027 року роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича. Ініціатором рішення був депутат облради Святослав Шеремета.

Польські посадовці різко розкритикували ініціативу через історичну відповідальність УПА за масові вбивства польського цивільного населення на Волині та у Східній Галичині.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський ініціював внесення Шеремети до реєстру небажаних осіб. Згодом депутату заборонили в'їзд і перебування в країнах Шенгенської зони до 20 жовтня 2031 року.

Міністерство закордонних справ України також назвало рішення Львівської облради контрпродуктивним для розвитку українсько-польських відносин. Відомство наголосило, що депутати не консультувалися із центральною владою щодо можливих дипломатичних наслідків.

Водночас рішення про вшанування УПА ухвалила саме Львівська обласна рада, а не Львівська міська рада.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про різку реакцію польської влади на рішення Львівської облради. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав ініціативу шкідливою для України, а глава МЗС Радослав Сікорський виступив за обмеження в'їзду Святославу Шереметі.

Згодом мер Кракова запропонував призупинити партнерство зі Львовом. Аналогічні претензії висунули у Вроцлаві, де зажадали від Андрія Садового відмежуватися від рішення обласної ради.

Крім того, Дональд Туск розповів про реакцію Володимира Зеленського на дипломатичний скандал. За словами польського прем'єра, президент України був незадоволений ініціативою та не мав наміру її підтримувати.