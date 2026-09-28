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Польща відмовилася передавати Україні кошти з Фонду миру ЄС: куди підуть гроші

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Польща відмовилася передавати Україні кошти з Фонду миру ЄС: куди підуть гроші
Гроші використовуватимуть винятково для модернізації Збройних сил Польщі, хоча інші країни погодилися передати кошти Україні
фото: inpoland.net.pl

Варшава планує спрямувати отримані кошти на модернізацію власних Збройних сил

Польща не передаватиме Україні кошти, які отримає в межах Європейського фонду миру (EPF). Гроші спрямують на модернізацію польської армії. Про це заявив державний секретар Міністерства оборони Польщі Павел Залевський, повідомляє «Главком».

За словами польського посадовця, кошти будуть відшкодовані та перераховані до Фонду підтримки модернізації польської армії. Він наголосив, що відповідно до внутрішніх правил і статуту цього фонду гроші використовуватимуть винятково для модернізації Збройних сил Польщі.

«Кошти будуть відшкодовані та перераховані до нашого Фонду підтримки модернізації польської армії. Згідно з нашими внутрішніми правилами, згідно зі статутом Фонду, ці кошти будуть використані винятково на модернізацію Збройних сил Польщі», – заявив політик.

Рішення Польщі стало відомим після того, як держави-члени ЄС погодили умови виділення Україні 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру. 

Водночас інші країни ЄС заявили про готовність використати отримані кошти на підтримку України. Державний секретар Федерального міністерства оборони Німеччини Себастьян Гартманн зазначив, що механізм Фонду миру дає Берліну можливість ухвалити рішення про виділення додаткових коштів для України.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон також повідомив, що його країна реінвестує кошти з Європейського фонду миру для України.

Європейський фонд миру використовується ЄС, зокрема, для фінансування військової допомоги Україні. Окремо Євросоюз продовжує підтримувати Україну через інші фінансові механізми: 24 вересня Рада ЄС схвалила чергову виплату Україні майже 3 млрд євро в межах Ukraine Facility.

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Теги: Польща Україна війна економіка

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