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Нафтове забруднення охопило десятки кілометрів польського узбережжя

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Нафтове забруднення охопило десятки кілометрів польського узбережжя
Польща закрила пляжі через загадкове забруднення Балтійського моря
фото: Urząd Morski w Słupsku

Служби вже мають підозрюваного та перевіряють версію про незаконні дії екіпажу судна

Чорну липку речовину на нафтовій основі виявили на польському узбережжі Балтійського моря. Забруднення місцями простягнулося майже на 50 км, через що частину пляжів закрили для відвідувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Польське радіо.

Сліди невідомої речовини зафіксували на узбережжі від населеного пункту Рови у Поморському воєводстві до Русинова в Західнопоморському воєводстві. Найбільше забруднення виявили на пляжах міста та гміни Устка. Через це доступ відвідувачів до них обмежили.

Нафтове забруднення охопило десятки кілометрів польського узбережжя фото 1
фото: Urząd Morski w Słupsku
Нафтове забруднення охопило десятки кілометрів польського узбережжя фото 2
фото: Urząd Morski w Słupsku

Перші чорні липкі грудки помітили в Устці в суботу, 26 вересня. Фахівці відібрали зразки речовини для лабораторного аналізу, а спеціальні служби розпочали очищення забруднених ділянок узбережжя.

Нафтове забруднення охопило десятки кілометрів польського узбережжя фото 3
фото: Urząd Morski w Słupsku

Головний інспектор охорони навколишнього середовища Морського управління в Слупську Томаш Цепінський закликав людей не заходити на закриті пляжі та не контактувати з чорними грудками, оскільки вони можуть становити небезпеку для здоров'я. Водночас він наголосив, що наразі не йдеться про надзвичайно великі масштаби забруднення.

«Це точково викинута субстанція розміром із горошину. Служби вже її прибирають, за кілька днів вона мала б зникнути з пляжів», – сказав Цепінський.

Морське управління встановило, що речовину винесло на берег із моря. Служби вже мають підозри щодо конкретного судна, яке могло бути причетним до забруднення.

За однією з версій, у морі могло відбутися незаконне очищення судна, внаслідок чого у воду потрапили нафтовмісні відходи. Якщо причетність судна підтвердять, його власника можуть зобов'язати не лише сплатити штраф, а й покрити витрати на очищення узбережжя та утилізацію відходів.

Нагадаємо, раніше масштабний розлив сирої нафти стався біля узбережжя Оману з танкера Caroline Bezengi, який перебуває під санкціями проти Росії. За даними Управління з охорони навколишнього середовища Оману, площа забруднення сягнула близько 390 кв. км.

Водночас екологічна організація Greenpeace після аналізу супутникових знімків оцінила площу нафтової плями приблизно у 600 кв. км. Забруднення зафіксували неподалік островів Халланіят.

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Теги: Польща

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