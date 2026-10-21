Польщу розлютило рішення Львівської облради присвятити 2027 рік Шухевичу

Польські посадовці різко розкритикували рішення Львівської облради та вимагають реакції української влади

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський ініціював внесення депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети до списку осіб, перебування яких у країні є небажаним. Причиною стала ініціатива депутата оголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на польське видання RMF24.

Сікорський заявив, що вже підписав відповідне подання до Управління у справах іноземців Польщі. Йдеться про Святослава Шеремету, який очолює постійну комісію Львівської облради з питань культури, інформаційної політики та промоції, а також керує комунальним підприємством «Доля».

Польський міністр розкритикував ініціативу щодо вшанування Романа Шухевича, назвавши його командиром УПА, відповідальним за накази про виселення та вбивства поляків. Водночас остаточне рішення про внесення українського депутата до списку небажаних осіб має ухвалити керівник польського Управління у справах іноземців.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також розкритикував рішення Львівської облради. Він назвав його нерозумним, шкідливим для України та «самогубною тактикою». Туск нагадав, що разом із президентом України Володимиром Зеленським доклав значних зусиль для відновлення польсько-українських відносин після попередніх дипломатичних суперечок.

Із заявою виступило й Генеральне консульство Польщі у Львові. Дипломатичне представництво заявило, що вшанування УПА та історичних діячів, яких польська сторона вважає відповідальними за злочини проти цивільного населення, суперечить принципам добросусідства.

Різко розкритикував рішення Львівської облради й речник президента Польщі Рафал Леськевич. Він назвав оголошення 2027 року роком Української повстанської армії «ганебним і обурливим» та припустив, що така ініціатива може бути спрямована на дестабілізацію польсько-українських відносин. В ефірі Radio ZET Леськевич заявив, що українські спецслужби мають перевірити обставини ухвалення рішення, оскільки воно, за його словами, «пахне російською провокацією».

Речник польського президента також наголосив, що Варшава очікує реакції Володимира Зеленського та чіткого дистанціювання української влади від ініціативи Львівської облради.

Що відповів Святослав Шеремета?

Депутат Львівської обласної ради назвав реакцію польських посадовців дивною. У коментарі «Суспільному» він наголосив, що кожна держава має право самостійно визначати, яких історичних діячів вшановувати.

«Ми не вказуємо нашим сусідам, яких героїв вони повинні вшанувати. І я дуже сподіваюся, що аналогічно наші сусіди не будуть вказувати українцям, яких героїв вшанувати», – заявив Шеремета.

Політик також нагадав, що подібна ситуація вже виникала у 2017 році. Тоді за ініціативи міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського його оголосили персоною нон грата через погляди на історичні події. Шеремета зазначив, що нинішня ініціатива польської сторони фактично повторює ситуацію дев'ятирічної давнини.

Водночас депутат стверджує, що окремі твердження у дописі Сікорського щодо нього не відповідають дійсності. Наразі Шеремета очікує на отримання офіційних документів.

Реакція українського МЗС

У Міністерстві закордонних справ України розкритикували рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, Олега Ольжича та Української повстанської армії, назвавши його контрпродуктивним для розвитку українсько-польських відносин.

Відомство наголосило, що депутати ухвалили рішення без попередніх консультацій із центральною владою та не оцінили його можливих дипломатичних наслідків. Водночас МЗС закликало польську сторону утриматися від різких кроків, які можуть зашкодити нормалізації відносин між країнами. Про це повідомляє Суспільне.

Що цьому передувало?

20 жовтня Львівська обласна рада на позачерговій сесії проголосувала за оголошення 2027 року роком Романа Шухевича та Української повстанської армії. Ініціативу підтримали 52 депутати із 55. Проти не проголосував ніхто, троє депутатів участі в голосуванні не взяли.

Святослав Шеремета пояснив, що наступного року виповнюється 120 років від дня народження Романа Шухевича та 85 років від створення УПА. За його словами, рішення дасть можливість підготувати заходи для відзначення цих дат. Крім того, депутати проголосували за оголошення 2027 року роком Олега Ольжича – українського поета та діяча Організації українських націоналістів. Це рішення підтримали 49 депутатів.

Народний депутат Володимир В'ятрович, коментуючи реакцію Польщі, нагадав, що українські обласні ради вже неодноразово ухвалювали рішення про вшанування Романа Шухевича. Зокрема, відповідні рішення раніше підтримували депутати Тернопільської, Львівської, Волинської та Рівненської обласних рад.