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Лукашенко готується захищати себе навіть на пенсії: у Білорусі зареєстровано закон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Лукашенко готується захищати себе навіть на пенсії: у Білорусі зареєстровано закон
фото: з відкритих джерел

Закон пропонує позбавляти волі на строк від 3 до 5 років або від 3 до 8 років за «насильство, погрозу насильством, знищення або пошкодження майна» президента Білорусі, який припинив виконання повноважень

У Білорусі буде доповнено Кримінальний кодекс статтею, яка передбачає відповідальність за насильство, погрози, образи у бік експрезидента країни. Відповідний законопроєкт до Національних зборів направив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Текст запропонованих змін з'явився на білоруському Національному правовому інтернет-порталі 12 серпня.
Минулого тижня законопроєкт направив до Національних зборів білоруський диктатор Олександр Лукашенко. У документі пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею 366-1, йдеться у проєкт Закону «Про зміну кодексів щодо кримінальної відповідальності».

Таким чином, пропонується позбавляти волі на строк від 3 до 5 років або від 3 до 8 років за «насильство, погрозу насильством, знищення або пошкодження майна» президента Білорусі, який припинив виконання повноважень у зв'язку із закінченням строку його перебування на посаді або достроково за його відставку або стійку нездатність через стан здоров'я виконувати обов'язки.

Крім цього, Лукашенко хоче доповнити статті 367 (наклепи на президента) та 368 (образа президента). Так, за наклеп, образу експрезидента чи членів його сім'ї пропонується посилити відповідальність.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав поправки до закону про президента, які, серед іншого, надають йому імунітет, довічну охорону та право на державну нерухомість після відставки.

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко закон

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