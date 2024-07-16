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Мовний омбудсмен заявив про безпрецедентне використання української мови

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Мовний омбудсмен заявив про безпрецедентне використання української мови
Більшість громадян спілкуються українською не лише в офіційних сферах, але й у побуті, зазначив Кремінь
фото з відкритих джерел

Кремінь: «Переважна більшість громадян України спілкуються українською мовою не тільки в офіційно визначених сферах»

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що нині кількість людей, котрі послуговуються українською мовою, є безпрецедентною за часи незалежності. Про це він заявив під час пресконференції у вівторок, 16 липня.

Більшість громадян спілкуються українською не лише в офіційних сферах, але й у побуті.

«Переважна більшість громадян України, і це доведено результатами соціологічних досліджень, спілкуються українською мовою не тільки в офіційно визначених сферах», - наголосив Кремінь.

Тоді як найбільше порушень мовного законодавства фіксується в інтернеті, зовнішній рекламі та сфері освіти і науки.

Зазначимо, Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Верховна Рада України ухвалила 25 квітня 2019 року. Закон набув чинності 16 липня 2019 року – через два місяці з дня його опублікування.

Нагадаємо, у Києві лише 15% дітей старшого дошкільного віку (5 років) володіють українською на достатньому рівні, а 22% – практично зовсім не знають мови. Такі дані наводить засновник громадської організації «Спільномова» Андрій Ковальов. Експерт зауважує, що батьки дошкільнят переважно не знають, як їх діти засвоюють українську мову. 56% вважають що домінантною мовою їх дитини є українська, однак лише 29% із цієї цифри дошкільнят володіють достатнім рівнем української.   

Також працівники територіальних центрів комплектування мають володіти українською мовою та говорити нею під час виконання своїх обов’язків. Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Як зазначив Кремінь, стаття дев’ята закону про державну мову передбачає, що працівники ТЦК та СП зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

До слова, філологиня Ольга Васильєва в коментарі «Главкому» заявила, що російськомовних українців не існує. За її словами, є примусово чи добровільно зросійщені українці – вона підкреслила, що саме зросійщені, а не російськомовні.

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Теги: українська мова Тарас Кремінь закон Верховна Рада

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