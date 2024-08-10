Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білорусь погрожує закрити посольство України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Білорусь погрожує закрити посольство України
Українській дипломатці в Білорусі «було заявлено рішучий протест»
фото з відкритих джерел

До білоруського МЗС викликано тимчасову повірену у справах України Ольгу Тимуш

Міністерство закордонних справ Білорусі заявило тимчасовій повіреній у справах України Ользі Тимуш, що Мінськ може порушити питання про доцільність подальшої присутності в країні диппредставництва України. Про це повідомило білоруське державне агентство «Белта» з посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.

Після того, як самопроголошений біоруський президент Олександр Лукашенко заявив про нібито зафіксовані в Білорусі українські безпілотники, до МЗС країни викликали тимчасово повірену у справах України в Білорусі Ольгу Тимуш.

Як пише агентство, українській дипломатці «було заявлено рішучий протест і передано відповідну ноту у зв'язку з порушенням кордону Республіки Білорусь групою безпілотних літальних апаратів, запущених із території України».

«Особливо було вказано на те, що якщо дипломатичне представництво України в Білорусі не зможе впливати на запобігання таким провокаціям, білоруською стороною буде поставлено питання про доцільність його подальшої присутності в Мінську», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Лукашенко вимагає посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо білоруський диктатор вдається до таких дій.

Напередодні Лукашенко заявив, що ввечері 9 серпня на території Білорусі були знищені нібито українські безпілотники.

Також Лукашенко заявив, що порушення повітряного простору Білорусі нібито українськими безпілотниками та операція ЗСУ у Курській області показує неготовність України до миру.

Читайте також: «Я не вічний». Лукашенко порадив білорусам готуватися до нового президента
Теги: Білорусь безпілотник МЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Анна Нетребко активно підтримує Путіна
Пропутінська співачка Нетребко планує виступ в Італії: Україна закликала скасувати концерт
Сьогодні, 14:19
Залишки складів авіаційного озброєння на аеродромі «Морозовськ» після нальоту 3 серпня
Українські дрони переносять війну на територію Росії
6 серпня, 10:36
На Херсонщині пошкоджено офісну будівлю, господарську споруду та приватні автомобілі
Уночі Росія атакувала житлові квартали Херсонщини: є загибла та поранені
1 серпня, 08:26
Лукашенко заявив, що буде працювати над подальшим розширенням співпраці з КНДР
Білорусь планує розширити співпрацю з Північною Кореєю
26 липня, 19:30
Як зазначив Зеленський, українські воїни вже довели, що є справжніми новаторами в багатьох напрямках застосування дронів
Зеленський розповів, як дрони впливають на перебіг війни
23 липня, 20:37
У ході візиту Кулеби буде обговорено відносини між Україною та Китаєм
Кулеба прибув до Китаю: названо ключову мету візиту
23 липня, 16:22
Вивчатиметься можливість надання ДП «Антонов» інженерної підтримки компанії Boeing
Boeing та «Антонов» спільно вироблятимуть безпілотники
23 липня, 12:11
Влада Курська заявила про успішну роботу російської ППО
Уночі безпілотники атакували Курськ (відео)
19 липня, 07:13
У Росії палає нафтобаза
У Ростовській області після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза (відео)
13 липня, 07:33

Політика

Білорусь погрожує закрити посольство України
Білорусь погрожує закрити посольство України
«Я не вічний». Лукашенко порадив білорусам готуватися до нового президента
«Я не вічний». Лукашенко порадив білорусам готуватися до нового президента
Білий дім відреагував на операцію ЗСУ в Курській області
Білий дім відреагував на операцію ЗСУ в Курській області
Білорусь перекине «Іскандери» й «Полонези» до кордону з Україною: влада відреагувала
Білорусь перекине «Іскандери» й «Полонези» до кордону з Україною: влада відреагувала
Білорусь перекине свої війська до кордону з Україною
Білорусь перекине свої війська до кордону з Україною
«Легалізує зґвалтування дітей»: в Іраку спалахнули протести через новий законопроєкт
«Легалізує зґвалтування дітей»: в Іраку спалахнули протести через новий законопроєкт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
26K
Грузія стає колонією… Китаю. Хроніка поглинання
25K
Удар по Курську. Українці влаштували РЕБ-революцію
15K
Операція в Курській області: реакція МАГАТЕ
13K
Лукашенко прокоментував операцію ЗСУ у Курській області
11K
Митрополит, якого Ющенко зробив Героєм України, скоїв п’яне ДТП. Місцева влада приховує деталі

Новини

Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
Сьогодні, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
Сьогодні, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
Вчора, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
8 серпня, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
8 серпня, 07:31

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua