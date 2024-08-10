Білорусь погрожує закрити посольство України

До білоруського МЗС викликано тимчасову повірену у справах України Ольгу Тимуш

Міністерство закордонних справ Білорусі заявило тимчасовій повіреній у справах України Ользі Тимуш, що Мінськ може порушити питання про доцільність подальшої присутності в країні диппредставництва України. Про це повідомило білоруське державне агентство «Белта» з посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.

Після того, як самопроголошений біоруський президент Олександр Лукашенко заявив про нібито зафіксовані в Білорусі українські безпілотники, до МЗС країни викликали тимчасово повірену у справах України в Білорусі Ольгу Тимуш.

Як пише агентство, українській дипломатці «було заявлено рішучий протест і передано відповідну ноту у зв'язку з порушенням кордону Республіки Білорусь групою безпілотних літальних апаратів, запущених із території України».

«Особливо було вказано на те, що якщо дипломатичне представництво України в Білорусі не зможе впливати на запобігання таким провокаціям, білоруською стороною буде поставлено питання про доцільність його подальшої присутності в Мінську», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Лукашенко вимагає посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо білоруський диктатор вдається до таких дій.

Напередодні Лукашенко заявив, що ввечері 9 серпня на території Білорусі були знищені нібито українські безпілотники.

Також Лукашенко заявив, що порушення повітряного простору Білорусі нібито українськими безпілотниками та операція ЗСУ у Курській області показує неготовність України до миру.