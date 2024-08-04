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На Вінниччині фермери вирощують коноплі

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Вінниччині фермери вирощують коноплі
На Вінниччині хочуть створити Центр відродження коноплярства та льонарства
фото: suspilne.media

Перші посіви технічної коноплі на площі 90 га заклали в Хмільницькому районі

На Вінниччині фермери вирощують промислові коноплі. За словами представника асоціації розвитку льонарства і коноплярства в Україні Андрія Олечка, клімат та ґрунти області сприятливі для цієї культури, пише «Суспільне».

«Вінниччина дає можливості для того, щоб відпрацювати технології. Коноплі мають велику додану вартість. Ми можемо переробляти як насіння, олію, протеїн, це мука, різного роду продукти, також конопляний шрот, який широко використовується. Ми можемо переробляти і листя, і стебло. Чому конопля дозволяє розвиватись регіонам? Бо логістика соломи максимум 70 км», – пояснив Андрій Олечко.

Перші посіви технічної коноплі на площі 90 га заклали в Хмільницькому районі.

Поле з технічною коноплею на Вінниччині
Поле з технічною коноплею на Вінниччині
фото: suspilne.media

«Наразі культура під три метри. Це нова культура, ми самі ще вчимося. Спеку рослина пережила, стресу в неї не було. Рослини уже починають цвісти, обробили від комах, спостерігаємо», – каже засновник фермерського господарства Василь Мельникович.

За його словами, цьогоріч був прийнятий закон про розділення медичних конопель і технічних.

«Ця сфера декриміналізується і з наступного року можна буде вирощувати без дозволів. Але ми працювали по старому закону, багато довелося пройти, дозволи отримати в системі МВС, в Дерлікслужби. Цьогоріч ми стали насіннєвим господарством, отримали статус насіннєвого по коноплях, хочемо створити зону вирощування навколо 100 км для створення зони первинної переробки», – розповів Василь Мельникович.

Фахівці Асоціації розвитку льонарства і коноплярства в Україні разом із представниками Держлікслужби відібрали на полі зразки рослини для визначення вмісту психотропних речовин.

«Відібрали зразки рослин на вміст тетрагідроканабінолу – це психотропна речовина, вміст якої в технічних зразках не буде перевищувати вісім сотих відсотка. Зараз ми відбираємо два пакування зразків, один з яких залишається в сейфі організації, яка вирощує, інший – їде в органи НДЕКЦ МВС на лабораторне дослідження . В десятиденний термін організатори мають направити акт, в якому буде написано про вміст тетрагідроканабінолу», – розповів представник Держлікслужби Вадим Кецко.

«Якщо він не перевищує норму – це добре, продукція сертифікована, їде далі на обробку. Якщо перевищує – організатори звертаються до охоронних фірм, поле мають огородити повністю, щоб ніхто не міг потрапити. Процедура робиться один раз, коли цвітіння. У цю фазу відсоток ТГК максимальний», – розповів Вадим Кецко.

Наразі Асоціації розвитку льонарства і коноплярства в Україні звернулась до Мінагрополітики з пропозицією створити на Вінниччині Центр відродження коноплярства та льонарства. У Куманівцях врожай конопель збиратимуть в середині вересня. Тоді, за словами Олександра Лисого, буде зрозуміло, чи прибуткова ця справа.

«Ми купили дві косилики по три з половиною метри і пристроїмо до комбайна, щоб одразу збирати і забирати коноплю. Домовились, що до нас приїде мініпереробний завод, щоб бачити свою економіку, чи варто далі сіяти чи не варто. Сьогодні ведуться переговори з реалізацією насіння і по переробці стебла. Будемо думати, куди реалізовувати. Рахували, що при 700 кг насіння будемо в прибутку», – зазначив голова фермерського господарства Олександра Лисий.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про медичний канабіс у другому читанні. За прийняття зазначеного законопроєкту проголосували 248 народних депутатів. Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу в Україні.

Як повідомлялося, Міністерство оборони та Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками підписали меморандум про співпрацю. Так, представники відомства долучилися до робочої групи, яка розглядає надання дозволу військовим частинам використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори.

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Теги: клімат продукти закон Мінагрополітики завод технології культура Вінниччина рослини переговори

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