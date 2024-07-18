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Місто паралізоване. У Мінську надзвичайна ситуація через сильні зливи

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Місто паралізоване. У Мінську надзвичайна ситуація через сильні зливи
Дощі тривають вже не перший день і комунальники не можуть впоратися із підтопленнями
фото: myfin.by

Синоптики прогнозують, що потужна злива продовжиться до вечора

У столиці Білорусі, Мінську, через проливні дощі паралізовано роботу громадського транспорту. Зливи затопили безліч вулиць міста. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Зазначається, що дощі тривають вже не перший день, тож комунальники не можуть швидко впоратися із підтопленнями.

Місто паралізоване. У Мінську надзвичайна ситуація через сильні зливи фото 1
фото: myfin.by
Місто паралізоване. У Мінську надзвичайна ситуація через сильні зливи фото 2
фото: myfin.by

Синоптики прогнозують, що зливи продовжаться до вечора.

До слова, у Мінську вихователі дитячих садочків під керівництвом чиновників влаштували пропагандистський плац-парад дошкільнят: діти, одягнені у військову форму, крокували стадіоном

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Теги: Білорусь рятувальники надзвичайна ситуація

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