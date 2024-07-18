Місто паралізоване. У Мінську надзвичайна ситуація через сильні зливи
Синоптики прогнозують, що потужна злива продовжиться до вечора
У столиці Білорусі, Мінську, через проливні дощі паралізовано роботу громадського транспорту. Зливи затопили безліч вулиць міста. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.
Зазначається, що дощі тривають вже не перший день, тож комунальники не можуть швидко впоратися із підтопленнями.
Негода накрила Мінськ. Вулиці білоруської столиці перетворилися на ріки pic.twitter.com/6SkDrEzlvQ— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 18, 2024
Синоптики прогнозують, що зливи продовжаться до вечора.
До слова, у Мінську вихователі дитячих садочків під керівництвом чиновників влаштували пропагандистський плац-парад дошкільнят: діти, одягнені у військову форму, крокували стадіоном.
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