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Лукашенко заборонив судити себе після складання повноважень

Христина Петренко
glavcom.ua
Лукашенко заборонив судити себе після складання повноважень
Лукашенко підписав правки до закону про президента
фото з відкритих джерел

Білоруський диктатор підписав закон, який надає гарантії йому та його родині

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав поправки до закону про президента, які, серед іншого, надають йому імунітет, довічну охорону та право на державну нерухомість після відставки. Про це йдеться на сайті президента РБ.

Зазначається, що підписані поправки узгоджують закон з оновленою Конституцією. Крім того, вони визначають гарантії для президента і його сім'ї, зокрема після закінчення його повноважень.

Як раніше повідомляло «Радыё Свабода», президент, який припинив здійснювати свої повноваження, зокрема:

  • стає делегатом Всебілоруських народних зборів, а за його згодою - довічним членом Ради Республіки (не поширюється на президента, який припинив здійснення своїх повноважень у зв'язку з неможливістю виконувати свої обов'язки за станом здоров'я);
    матиме довічну державну охорону;
  • володіє недоторканністю, «не може бути притягнутий до відповідальності за дії, вчинені у зв'язку зі здійсненням своїх президентських повноважень», не може бути затриманий або відданий під суд у зв'язку з цим; крім того, імунітетом володітимуть і члени його сім'ї;
    житлові та службові приміщення, транспорт, засоби зв'язку, інше майно, документи експрезидента і його сім'ї також будуть недоторканними;
  • експрезидент зберігає право на колишнє «президентське» медичне обслуговування і транспортне обслуговування;
    життя і здоров'я експрезидента мають бути застраховані коштом республіканського бюджету;
  • має право на довічну щомісячну допомогу, що дорівнює заробітній платі чинного президента, встановленій законом;
  • після відставки президент отримує в дар державну нерухомість, зокрема ділянку з розташованими на ній капітальними будівлями.
    Крім того, нинішні поправки встановлюють, що президентом Білорусі може стати тільки громадянин, не молодший 40 років, який прожив у республіці щонайменше 20 років перед виборами і не мав посвідки на іноземне проживання.

Раніше Лукашенко почав погрожувати Україні через відмову вести переговори з РФ.  Також він розповів, коли Путін привіз ядерну зброю до Білорусі.

Теги: Олександр Лукашенко президент Білорусь закон імунітет бюджет

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