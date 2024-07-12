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У Росії рекордно збільшаться податки: Путін підписав закон

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Росії рекордно збільшаться податки: Путін підписав закон
Унаслідок реформи в найближчі шість років у населення і бізнесу заберуть 16,8 трлн рублів
фото з відкритих джерел

За оцінкою Мінфіну РФ у 2025 році бюджетна система отримає від підвищення податків додатково 533 млрд рублів

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про підвищення податків, який у найближчі 6 років принесе майже 17 трлн рублів ($120 млрд). Про це повідомляє пресслужба The Moscow Times.

Згідно із законопроєктом, ставку податку буде підвищено з 13% до 15% для росіян із доходами від 200 тис. руб на місяць ($1 456), до 18% для тих, хто заробляє від 5 до 20 млн руб на рік ($40-150 тис.), до 20% – для доходів від 20 до 50 млн руб на рік ($150-360 тис.) і до 22% - для доходів понад 50 млн руб.

Повідомляється, що за оцінкою Мінфіну РФ, у 2025 році бюджетна система отримає від підвищення ПДФО додатково 533 млрд руб., а до 2030 року – 3,1 трлн. Унаслідок реформи в найближчі шість років у населення і бізнесу заберуть 16,8 трлн рублів.

Путін запропонував ввести в Росії прогресивну шкалу ПДФО під час послання Федеральним зборам. Він заявив у червні, що всі необхідні зміни законодавства мають бути ухвалені до кінця серпня.

В повідомленні зазначають, що цього року федеральний бюджет витратить на оборону рекордні 10,8 трлн руб ($80 млрд)., а частка військових витрат у скарбниці – майже 30% – стане безпрецедентною з часів СРСР.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прогнозує, що економіка РФ має почати руйнуватися через війну проти України та міжнародні санкції через рік або два. Про це він повідомив у коментарі BBC на саміті НАТО у Вашингтоні.

«Путін не розуміє психологію демократій. Він думає, що може нас залякати жорстокістю, але він не розуміє, що вона тільки зміцнює нашу рішучість. Нам просто потрібно дотримуватися обраного курсу. У нас у 20 разів більше ресурсів, ніж у Росії, у якої закінчуються гроші. Я думаю, російська економіка почне руйнуватися через рік-два», – заявив польський міністр.

До слова, доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму з лютого на тлі дещо менших обсягів поставок. Однак, доходи країни від експорту нафти зросли порівняно попереднім роком. Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

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Теги: росія диктатор населення закон гроші путін бюджет санкції податки міністр економіка Місяць

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