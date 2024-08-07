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Україна декриміналізувала відповідальність за дрібні крадіжки: Зеленський підписав закон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Україна декриміналізувала відповідальність за дрібні крадіжки: Зеленський підписав закон
Зеленський підписав закон про посилення адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки
фото: Офіс президента

Строк накладення адміністративного стягнення за вчинення дрібної крадіжки збільшується до 6 місяців

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який унормовує питання адміністративної відповідальності за дрібне викрадення чужого майна, декриміналізувавши дрібні крадіжки на суму до 3028 грн. Про це повідомляється на сайті парламенту.

«06.08.2024 – повернуто з підписом від Президента України», – ідеться у повідомленні про стан проходження документа.

Як повідомлялося, до цього кримінальним діянням була крадіжка на 300 грн, закон підвищує поріг до 3000 грн, а також посилює адміністративну відповідальність за дрібну крадіжку: за крадіжку до 757 гривень штраф від 850 до 1700; за крадіжку від 758 до 3028 грн штраф 1700 – 5100; за повторну – від 8500 до 17 000.

За даними МВС, зазначеним законопроєктом пропонується загалом:

Збільшити мінімальний поріг відмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки, шахрайства, привласнення або розтрати у 10 разів (з 0,2 до 2 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме з 302,80 грн до 3 028 грн).

Введення нової конструкції статті 51 КУпАП, що передбачає:

  • розмежування відповідальності залежно від суми викраденого;
  • запровадження відповідальності за повторність вчинення дрібної крадіжки;
  • запровадження відповідальності за систематично (три та більше разів) вчинення дрібної крадіжки.

Забороняється закривати справи про повторне та систематичне вчинення дрібної крадіжки (частини 3 та 4 ст. 51 КУпАП) у зв’язку з малозначністю правопорушення (ст. 22 КУпАП).

Строк накладення адміністративного стягнення за вчинення дрібної крадіжки збільшується до 6 місяців (зараз 3 місяці).

Розгляд справ про вчинення дрібної крадіжки судами буде відбуватись без обов’язкової присутності особи та протягом 15 діб (зараз 5 діб).

«Закон має на меті встановити більш справедливу та пропорційну відповідність за вчинення дрібної крадіжки», – зазначав заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

Раніше повідомлялося, що влада вирішили скасувати кримінальну відповідальність за дрібні крадіжки, а натомість запровадити штрафи до 17 тис. грн (з альтернативою громадських робіт). 

Теги: кража Володимир Зеленський викрадення закон

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