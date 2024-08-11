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ЗМІ спростували вигадку Лукашенка про порушення повітряного простору Білорусі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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ЗМІ спростували вигадку Лукашенка про порушення повітряного простору Білорусі
9 серпня під час вильотів авіації білоруських збройних сил жодних дронів виявлено не було
фото: російські ЗМІ

Гучна заява білоруського диктатора виявилася нісенітницею

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко днями видав заяву про «дрони ЗСУ на території Білорусі». Однак насправді жодних БПЛА на території його країни зафіксовано не було. Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

За інформацією аналітиків, 9 серпня під час вильотів авіації білоруських збройних сил жодних дронів виявлено не було. Моніторингова група також зауважила, що жодних запусків ракет із винищувача СУ-30 або гелікоптера МІ-24 не здійснювалося.

«Із цього випливає, що чергові гучні заяви самопроголошеного Лукашенка є звичайною нісенітницею», – підсумували аналітики.

Нагадаємо, що 11 серпня міністерство оборони Білорусі заявило, що їх танки висунулися у бік кордону з Україною.

Утім, поряд із українським кордоном наші прикордонники не фіксують переміщення білоруської техніки чи особового складу.

Напередодні Лукашенко вимагав посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо білоруський диктатор вдається до таких дій.

Раніше Лукашенко заявив, що ввечері 9 серпня на території Білорусі були знищені нібито українські безпілотники.

Згодом міністерство закордонних справ Білорусі заявило тимчасовій повіреній у справах України Ользі Тимуш, що Мінськ може порушити питання про доцільність подальшої присутності в країні диппредставництва України. Як пише агентство, українській дипломатці «було заявлено рішучий протест і передано відповідну ноту у зв'язку з порушенням кордону Республіки Білорусь групою безпілотних літальних апаратів, запущених із території України».

Також Лукашенко заявив, що порушення повітряного простору Білорусі нібито українськими безпілотниками та операція ЗСУ у Курській області показує неготовність України до миру.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко безпілотник

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