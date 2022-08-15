Лукашенко влаштував істерику, оглядаючи новий мотоцикл «Мінськ»

Олександр Лукашенко обурився китайськими деталями у білоруському мотоциклі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час відвідин Мінського мотоциклетного заводу у властивій для себе манері насварив директора підприємства. Причиною для невдоволення білоруського диктатора стала нова модель мотоцикла «Мінськ», в якому практично все привезено з Китаю.

Директор заводу представив президенту нову модель мотоцикла і змушений був виправдовуватись за те, що практично всі основні деталі поставлені з Китаю, а на заводі лише розробили дизайн та провели дрібновузлове складання.

«Значить нічого свого. Фара чия?» – поцікавився Лукашенко.

На це посадовець відповів, що коли санкції введуть, тоді завод перейде на вітчизняні деталі для комплектування, а поки що вигідніше використовувати імпорт. Але Лукашенко наголосив, що рівень локалізації необхідно підвищувати в рази, оскільки санкційний період змушує робити висновки.

«Я хилю тебе до того, що мені твої ці збірки, як у країні загалом, ось де стоять», – сказав Лукашенко, зробивши характерний жест біля своєї шиї.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагав від представників бізнесу вирішити проблему з тарою для молока, яка виникала після введення санкцій.

Також раніше Олександр Лукашенко вчергове продемонстрував словесну еквілібристику, виправдовуючи російське вторгнення в Україну з території Білорусі. У розмові з журналістом AFP білоруський диктатор заявив, що Росія «була змушена оборонятися».