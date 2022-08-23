Лукашенко бере курс на Зімбабве

Лукашенко доручив віце-прем'єру Білорусі освоювати Зімбабве

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив новому заступникуа прем'єр-міністра Петру Пархомчику освоювати нові ринки збуту. За його словами, перспективними можуть бути такі далекі країни, як, наприклад, Зімбабве. Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.

«Це унікальний край, країна. І в таких країнах ви зможете працювати, де проблем теж вистачає. Все життя душили Зімбабве санкціями. Напевно, золото, алмази спокою не дають деяким західним керівникам», – заявив Лукашенко.

Він також зазначив, що не треба відкидати жодних ринків.

«Можемо працювати на заході – працюватимемо на заході, на півдні, півночі, сході – де тільки ми потрібні, потрібна наша продукція, скрізь треба працювати. Ми що, гігантську економіку маємо, як Росія? Ні. Економіка компактна. Те, що виробляємо, потрібне, скрізь потрібне: і продовольство, і добрива мінеральні, особливо зараз. Щоб голоду не допустити, і Захід купуватиме ці добрива. А це поряд. Тому від жодних ринків відмовлятися не треба», – дав настанови самопроголошений президент Білорусі.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагав від представників бізнесу вирішити проблему з тарою для молока, яка виникала після введення санкцій.

Також раніше Олександр Лукашенко вчергове продемонстрував словесну еквілібристику, виправдовуючи російське вторгнення в Україну з території Білорусі. У розмові з журналістом AFP білоруський диктатор заявив, що Росія «була змушена оборонятися».