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Лукашенко заявив про готовність розмістити комплекси «Орєшнік» у Білорусі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Лукашенко заявив про готовність розмістити комплекси «Орєшнік» у Білорусі
Диктатор повторив свої слова російському колезі Володимирові Путіну
фото з відкритих джерел

Лукашенко: «Думаю, що поки десяток, а далі подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше розмістити, ми розмістимо більше»

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про готовність розмістити на території Білорусі до 10 ракетних комплексів «Орєшнік», з якого 21 листопада обстріляли Дніпро. Про це він сказав на саміті Євразійського економічного союзу, передає Интерфакс.

«Думаю, що поки десяток, а далі подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше розмістити, ми розмістимо більше», – заявив Лукашенко, відповідаючи на запитання журналіста.

Диктатор повторив свої слова російському колезі Володимирові Путіну, який підійшов у цей момент.

«Ну десять, куди більше?», – відреагував Путін.

Лукашенко пояснив, що «говорить із запасом».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік», якою російські війська раніше атакували Дніпро. Про це очільник Кремля заявив під час саміту Організації договору про колективну безпеку. Як заявив Путін, російський Генеральний штаб і Міністерство оборони вже підбирають цілі для ураження ракетою «Орєшнік» на території України. Зазначається, що засоби ураження військових об'єктів, підприємств оборонної промисловості та так званих «центрів ухвалення рішень» обиратимуть «залежно від цілей та загроз для РФ».

21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Інформаційне агентство Associated Press поспілкувалося з працівниками Служби безпеки України та побачило уламки ракети «Орєшнік», яким Росія вдарила по Україні 21 листопада. Фрагменти, які побачили журналісти, розміщені в невідомому місці в Україні. Їх ще детально не вивчали, тому СБУ призначила низку експертиз.

Натомість про те, що ракета «Орєшнік», якою Росія вдарила по Дніпру, є абсолютно новою розробкою, а не модернізацією чогось старого заявив російський диктатор Володимир Путін. Путін каже, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік».

За словами Путіна, ракета нібито може уразити навіть найзахищеніші об'єкти, а якщо декілька одиниць «Орєшніка» застосувати в одному ударі, то їхня потужність начебто дорівнюватиме застосуванню ядерної зброї.

Агентство Reuters повідомило, що боєголовки нової російської балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік», яка вдарила по підприємству «Південмаш» у місті Дніпро, нібито не містили вибухової речовини.

До слова, Military Watch Magazine, посилаючись нібито на дані Головного управління розвідки, заявив, що росіяни можуть виготовляти 300 ракет «Орєшнік» щороку, тобто по 25 одиниць в місяць. Натомість керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що це неможливо.

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