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Путін розповів, чим Росія атакувала Дніпро 21 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Путін розповів, чим Росія атакувала Дніпро 21 листопада
Під час своєї промови Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння середньої дальності
фото з відкритих джерел

Застосування ракети «Орешник» нібито є відповіддю на плани США з виробництва і розгортання ракет середньої і меншої дальності

Російські війська сьогодні, 21 листопада, вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орешник». Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

Під час своєї промови Путін повідомив про «успішне випробування» нового озброєння середньої дальності. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

За словами диктатора, застосування ракети «Орешник» є нібито відповіддю на плани США з виробництва і розгортання ракет середньої і меншої дальності в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Така ракета призначена для доставлення ядерних зарядів. Втім, як сказав сам Путін, вона не несла ядерний заряд. Як наголосив очільник Кремля засобів протидії ракетам «Орешник» нібито не існує. Їхня швидкість, за словами Путіна, 10 махів, що дорівнює 2,5-3 км за секунду.

Путін також заявив, що Росія буде застосовувати ракети проти обʼєктів тих країн, які дозволяють використовувати Україні далекобійну зброю.

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляв, що російські війська вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Таким чином Україна є першої країною у світі, проти якої  було застосовано міжконтинентальну балістичну ракету.

Повітряні сили ЗСУ зауважували, що Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ за попередньою інформацією було запущено міжконтинентальну балістичну ракету «Рубіж». Згодом тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що додаткової інформації про сьогоднішню ракетну атаку РФ на Україну не буде.

Як повідомлялося, точні характеристики РС-26 «Рубіж» залишаються невідомими. Проте, за оцінками, її стартова маса становить 40-50 тонн, дальність сягає 6 тис. км, а ракета може нести чотири роздільні бойові блоки потужністю 0,3 Мт кожен, аналогічні до тих, що встановлюються на РС-24 «Ярс». Існує припущення, що «Рубіж» може бути оснащений гіперзвуковим плануючим блоком типу «Авангард». Також зазначається, що вона призначена для доставки ядерних зарядів.

До слова, за допомогою нарощування виробництва і паузи в обстрілах Росія накопичила понад 1,5 тис. ракет з дальністю понад 350 км.

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Теги: США зброя війна путін Дніпро обстріл ракета

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