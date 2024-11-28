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Путін вирішив полякати казахів «Орєшніком»: не стримався просто на переговорах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Путін вирішив полякати казахів «Орєшніком»: не стримався просто на переговорах
Путін та Токаєв під час саміту Організації договору про колективну безпеку
скріншот з відео

Путін активно намагається переконати Казахстан співпрацювати з Росією

Очільник Кремля Володимир Путін під час саміту Організації договору про колективну безпеку почав лякати президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва «Орєшніком», яким російські війська раніше атакували Дніпро.

Варто зазначити, що напередодні візиту в Казахстан російський диктатор Володимир Путін написав статтю під назвою «Росія – Казахстан: союз, затребуваний життям і націлений на майбутнє». Стаття була опублікована у казахській газеті, де Путін активно перераховував «переваги» від співробітництва із Росією. Так, президент країни-агресорки взявся активно закликати Казахстан, який планує збільшити транзит нафти в обхід Росії, у свій союз.

Тому погрози і розповіді про ракету «Орєшнік», як могли стати на думку Путіна ще одним аргументом, аби переконати Токаєва вступити у союз.

Очільник Кремля заявив, що температура елементів ураження ракети досягає 4 тис. градусів, порівнявши її з сонцем. «Все що перебуває в епіцентрів вибуху розкладається на елементарні частини. Перетворюється по суті в пил», – заявив він.

За словами Путіна, ракета нібито може уразити навіть найзахищеніші об'єкти, а якщо декілька одиниць «Орєшніка» застосувати в одному ударі, то їхня потужність начебто дорівнюватиме застосування ядерної зброї.

Нагадаємо, Путін запросив Казахстан приєднатися до БРІКС у статусі «держави-партнера». Примітно, що місяць тому, коли Казахстан відмовився подати заявку на вступ до БРІКС, Росія заборонила ввезення низки овочів із цієї країни. Також призупинявся експорт казахстанського зерна до Росії.

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік», якою російські війська раніше атакували Дніпро.

За словами Путіна, російський Генеральний штаб і Міністерство оборони РФ вже підбирають цілі для ураження ракетою «Орєшнік» на території України. Зазначається, що засоби ураження військових об'єктів, підприємств оборонної промисловості та так званих «центрів ухвалення рішень» обиратимуть «залежно від цілей та загроз для РФ».

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Теги: путін Касим-Жомарт Токаєв зброя ОДКБ

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