Путін погрожує вдарити по Києву «Орєшніком»

Очільник Кремля заявив, що російська армія була начебто «була змушена» застосувати «Орєшнік» у відповідь на удари далекобійними ракетами по РФ

Путін заявив, що Генеральний штаб і Міністерство оборони РФ вже підбирають цілі для ураження ракетою «Орєшнік»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік», якою російські війська раніше атакували Дніпро. Про це очільник Кремля заявив під час саміту Організації договору про колективну безпеку.

Як заявив Путін, російський Генеральний штаб і Міністерство оборони вже підбирають цілі для ураження ракетою «Орєшнік» на території України. Зазначається, що засоби ураження військових об'єктів, підприємств оборонної промисловості та так званих «центрів ухвалення рішень» обиратимуть «залежно від цілей та загроз для РФ».

Кремлівський диктатор каже, що Україна нібито «неодноразово намагалася завдавати ударів по важливих державних об'єктах в Москві і в Петербурзі».

Путі знову почав розповідати про «аналоговнєт», коментуючи випробування «Орєшніка» та заявив про початок серійного виробництва зброї. Водночас він додав, що у разі масованого застосування такої нової ракети міць удару буде порівнянна до ядерної зброї.

Очільник Кремля зазначив, що Росія була нібито «змушена» застосувати «Орєшнік» у відповідь на удари далекобійними ракетами по Брянській і Курській областях.

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Інформаційне агентство Associated Press поспілкувалося з працівниками Служби безпеки України та побачило уламки ракети «Орєшнік», яким Росія вдарила по Україні 21 листопада. Фрагменти, які побачили журналісти, розміщені в невідомому місці в Україні. Їх ще детально не вивчали, тому СБУ призначила низку експертиз.

Натомість про те, що ракета «Орєшнік», якою Росія вдарила по Дніпру є абсолютно новою розробкою, а не модернізацією чогось старого заявив російський диктатор Володимир Путін.

До слова, агентство Reuters повідомило, що боєголовки нової російської балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік», яка вдарила по підприємству «Південмаш» у місті Дніпро, нібито не містили вибухової речовини.