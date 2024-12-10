РФ може виготовляти 25 «Орєшніків» на місяць? Центр протидії дезінформації відреагував

Андрій Коваленко заявив, що метою публікації про російський «Орєшнік» є спроба посіяти страх на Заході

Унаслідок санкцій у Росії суттєво сповільнився цикл виробництва високотехнологічного озброєння

Military Watch Magazine, посилаючись нібито на дані Головного управління розвідки, заявив, що росіяни можуть виготовляти 300 ракет «Орєшнік» щороку, тобто по 25 одиниць в місяць. Натомість керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що це неможливо.

За словами Коваленка, унаслідок санкцій у Росії суттєво сповільнився цикл виробництва високотехнологічного озброєння.

«Вони виробляють Х-101 чи «Калібр» і накопичують їх завдяки інтенсивному використанню «Шахедів». Втім, виробництво більш технологічних ракет, таких як «Кинджал», йде на одиниці. А «Орєшнік» – це ще більш технологічний цикл, тому інформація про штампування цієї міжконтинентальної балістичної ракети є свідомим фейком», – каже він.

Також Коваленко розкритикував роботу Military Watch Magazine, наголосивши, що це видання є своєрідною прокладкою для легітимізації вигідної для РФ інформації й подальшого її розповсюдження. За його словами, мета сьогоднішнього вкиду – посіяти страх на Заході.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік», якою російські війська раніше атакували Дніпро. Про це очільник Кремля заявив під час саміту Організації договору про колективну безпеку. Як заявив Путін, російський Генеральний штаб і Міністерство оборони вже підбирають цілі для ураження ракетою «Орєшнік» на території України. Зазначається, що засоби ураження військових об'єктів, підприємств оборонної промисловості та так званих «центрів ухвалення рішень» обиратимуть «залежно від цілей та загроз для РФ».

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Інформаційне агентство Associated Press поспілкувалося з працівниками Служби безпеки України та побачило уламки ракети «Орєшнік», яким Росія вдарила по Україні 21 листопада. Фрагменти, які побачили журналісти, розміщені в невідомому місці в Україні. Їх ще детально не вивчали, тому СБУ призначила низку експертиз.

Натомість про те, що ракета «Орєшнік», якою Росія вдарила по Дніпру, є абсолютно новою розробкою, а не модернізацією чогось старого заявив російський диктатор Володимир Путін. Путін каже, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік».

За словами Путіна, ракета нібито може уразити навіть найзахищеніші об'єкти, а якщо декілька одиниць «Орєшніка» застосувати в одному ударі, то їхня потужність начебто дорівнюватиме застосуванню ядерної зброї.

До слова, агентство Reuters повідомило, що боєголовки нової російської балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік», яка вдарила по підприємству «Південмаш» у місті Дніпро, нібито не містили вибухової речовини.