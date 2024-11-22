Путін розповів нові деталі про «Орєшнік»

За словами Путіна, кілька систем, подібних до «Орєшніка», зараз проходять випробування

Кремль ухвалив рішення почати серійне виробництво «Орєшніка»

Ракета «Орєшнік», якою Росія вдарила по Дніпру 21 листопада, є абсолютно новою розробкою, а не модернізацією чогось старого. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

«Система «Орєшнік» не є модернізацією старих радянських систем, це результат роботи фахівців із нової Росії. Досягнуті результати і швидкість розробки викликають гордість і захоплення», – заявив він.

За словами Путіна, «Орєшнік» – це високоточна зброя, а тому нібито не є стратегічною зброєю або засобом масового ураження, але «за умови масованого застосування по об'єктах противника її можна буде порівняти зі зброєю стратегічного призначення». За його словами, ще кілька систем, подібних до «Орєшніка», зараз проходять випробування.

Диктатор зазначив, що ухвалено рішення почати серійне виробництво «Орєшніка». За його словами, ця «не стратегічна» зброя надійде на службу до ракетних військ стратегічного призначення.

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

«Орєшнік» (чи «Рубіж») – міжконтинентальні ракети, які здатні нести ядерні боєзаряди. Дальність ураження – до 6 тис. км. Вважається, що ці ракети РФ розробила приблизно 2006 року, порушивши умови договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (договір між СРСР (Росією як правонаступницею Радянського Союзу) та США було укладено 1988 року в контексті політики ядерного роззброєння).

Аналітики Defense Express зауважили, що Росія раніше не анонсувала про створення ракети «Орєшнік», і це може бути нова назва для вже існуючої системи, оскільки подвійні назви однієї і тієї самої зброї є поширеною практикою в російській армії.

«Не виключено, що це позначення «Орєшнік» цілком могло фігурувати в робочій документації в рамках роботи над «изделием», котре більш відомо власне як РС-26 «Рубіж». Така «двоїстість» для російського ВПК цілком в порядку речей, можна навести й таку ілюстрацію – крилата ракета Х-101 у росіян також позначається як «Изделие 504», хоча звісно в ходу використовується переважно саме індекс Х-101», – наголошує Defense Express.

До слова, як повідомили «Главкому» в командуванні Збройних Сил України, Росія має обмежену кількість міжконтинентальних балістичних ракет «Орєшнік», і застосування цієї ракети середнього радіуса дії для удару по Дніпру було «кроком з метою залякування».

За словами високопоставленого джерела «Главкома», керівництво ЗСУ та Міністерства оборони проводять консультації з партнерами України з тим, щоб знайти адекватну відповідь ймовірним подальшим атакам РФ такими ракетами та отримати надійну зброю для протидії їм.