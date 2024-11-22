Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін розповів нові деталі про «Орєшнік»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін розповів нові деталі про «Орєшнік»
За словами Путіна, кілька систем, подібних до «Орєшніка», зараз проходять випробування
фото з відкритих джерел

Кремль ухвалив рішення почати серійне виробництво «Орєшніка»

Ракета «Орєшнік», якою Росія вдарила по Дніпру 21 листопада, є абсолютно новою розробкою, а не модернізацією чогось старого. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

«Система «Орєшнік» не є модернізацією старих радянських систем, це результат роботи фахівців із нової Росії. Досягнуті результати і швидкість розробки викликають гордість і захоплення», – заявив він.

За словами Путіна, «Орєшнік» – це високоточна зброя, а тому нібито не є стратегічною зброєю або засобом масового ураження, але «за умови масованого застосування по об'єктах противника її можна буде порівняти зі зброєю стратегічного призначення». За його словами, ще кілька систем, подібних до «Орєшніка», зараз проходять випробування.

Диктатор зазначив, що ухвалено рішення почати серійне виробництво «Орєшніка». За його словами, ця «не стратегічна» зброя надійде на службу до ракетних військ стратегічного призначення.

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

«Орєшнік» (чи «Рубіж») – міжконтинентальні ракети, які здатні нести ядерні боєзаряди. Дальність ураження – до 6 тис. км. Вважається, що ці ракети РФ розробила приблизно 2006 року, порушивши умови договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (договір між СРСР (Росією як правонаступницею Радянського Союзу) та США було укладено 1988 року в контексті політики ядерного роззброєння).

Аналітики Defense Express зауважили, що Росія раніше не анонсувала про створення ракети «Орєшнік», і це може бути нова назва для вже існуючої системи, оскільки подвійні назви однієї і тієї самої зброї є поширеною практикою в російській армії.

«Не виключено, що це позначення «Орєшнік» цілком могло фігурувати в робочій документації в рамках роботи над «изделием», котре більш відомо власне як РС-26 «Рубіж». Така «двоїстість» для російського ВПК цілком в порядку речей, можна навести й таку ілюстрацію – крилата ракета Х-101 у росіян також позначається як «Изделие 504», хоча звісно в ходу використовується переважно саме індекс Х-101», – наголошує Defense Express.

До слова, як повідомили «Главкому» в командуванні Збройних Сил України, Росія має обмежену кількість міжконтинентальних балістичних ракет «Орєшнік», і застосування цієї ракети середнього радіуса дії для удару по Дніпру було «кроком з метою залякування».

За словами високопоставленого джерела «Главкома», керівництво ЗСУ та Міністерства оборони проводять консультації з партнерами України з тим, щоб знайти адекватну відповідь ймовірним подальшим атакам РФ такими ракетами та отримати надійну зброю для протидії їм.

Читайте також:

Теги: ракета путін війна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутатів попередили про ймовірний удар по Верховній Раді: найближчі засідання скасовані
Депутатів попередили про ймовірний удар по Верховній Раді: найближчі засідання скасовані
Вчора, 22:55
РФ зробила запаси ракет на декілька масованих обстрілів – РНБО
РФ зробила запаси ракет на декілька масованих обстрілів – РНБО
17 листопада, 12:14
Курахівське водосховище у Донецькій області
Окупанти пошкодили греблю Курахівського водосховища на Донеччині
11 листопада, 17:12
Клименко є уродженцем Ставропілля, який до повномасштабного вторгнення служив в окупованому Криму
На війні ліквідовано російського генерал-майора, який створив концтабір у Донецьку
7 листопада, 19:10
За словами близьких, Марко був винятково доброю, справедливою та товариською людиною і чудовим сім’янином
Став на захист України на початку повномасштабного вторгнення РФ. Згадаймо Марка Дзюбана
3 листопада, 09:00
Послаблення підтримки з боку США дозволить Росії окупувати більше українськиї територій, заявив президент України
Чи зможе Трамп примусити Україну поступитися територіями? Заява Зеленського
31 жовтня, 18:42
Південна Корея та Україна посилюють співпрацю у відповідь на залучення Росією військ КНДР
Стало відомо, хто ввійде до складу південнокорейської делегації для візиту в Україну
30 жовтня, 11:39
Путін приймав саміт BRICS, але чи був він істинним господарем на ньому?
Рандеву у Путіна. Тривожні підсумки саміту BRICS геополітика
25 жовтня, 17:30
Триває 974-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 24 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
24 жовтня, 08:01

Політика

Путін брязкає ядерною зброєю: реакція світових ЗМІ на удар ракетою «Орєшнік» по Дніпру
Путін брязкає ядерною зброєю: реакція світових ЗМІ на удар ракетою «Орєшнік» по Дніпру
Сійярто про американські санкції проти «Газпромбанку»: Атака на наш суверенітет
Сійярто про американські санкції проти «Газпромбанку»: Атака на наш суверенітет
Путін розповів нові деталі про «Орєшнік»
Путін розповів нові деталі про «Орєшнік»
Болгарія та Румунія підписали угоди про приєднання до Шенгенської зони
Болгарія та Румунія підписали угоди про приєднання до Шенгенської зони
Меркель заявила, що її роблять «цапом-відбувайлом» за війну в Україні
Меркель заявила, що її роблять «цапом-відбувайлом» за війну в Україні
Очільник МЗС Туреччини про вступ у БРІКС: Жодна країна досі не отримала запрошення
Очільник МЗС Туреччини про вступ у БРІКС: Жодна країна досі не отримала запрошення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 листопада: ситуація на фронті
90K
Чи підтримують росіяни продовження війни з Україною: результати опитування
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 листопада 2024
9616
Суд взявся за справу обвинуваченого у держзраді хмельницького посадовця, завербованого ФСБ
8981
Втрати ворога станом на 22 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
6561
FT повідомила, який мобілізаційний резерв має Україна

Новини

Чи міцний «Орєшнік» у Путіна? Командування ЗСУ пояснило, чим можна збивати нові російські ракети
Сьогодні, 18:32
Експертка пояснила, що запобігає найгіршим сценаріям в енергосистемі України
Сьогодні, 17:06
Найменше випадків СЗЧ. Комбриг Білецький розповів, як Третя штурмова мотивує бійців
Сьогодні, 17:00
Інтеграція бізнесів та спільне виробництво продукції: Україна та Італія налагоджують економічні зв’язки
Сьогодні, 13:15
У Сумах внаслідок російської атаки загинули дві людини (оновлено)
Сьогодні, 07:47
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 22 листопада
Сьогодні, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua