Ракета «Орєшнік», що вдарила по Дніпру, була без вибухівки – Reuters

Reuters: Нова російська ракета, випущена по Україні, могла мати боєголовки без вибухівки

Боєголовки нової російської балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік», яка вдарила по підприємству «Південмаш» у місті Дніпро, нібито не містили вибухової речовини. Про це пише агентство Reuters з посиланням на два високопоставлені джерела в уряді України.

За їх словами, застосування нової зброї більше схоже на попередження, яке Росія зробила Україні через застосування західних ракет по території країни-агресорки. «Коментарі джерел підтверджують опис Кремлем застосування цієї зброї як попередження Заходу після того, як США та Велика Британія дозволили Україні випустити свої ракети територією Росії», – йдеться у матеріалі.

За словами одного з українських чиновників, російська ракета нібито несла «макетні боєголовки».

Також наголошується, що наразі українські та західні експерти все ще продовжують вивчати місця ударів «Орєшніка», офіційних заяв на цю тему Київ поки що не робив.

Інформаційне агентство Associated Press поспілкувалося з працівниками Служби безпеки України та побачило уламки ракети «Орєшнік», яким Росія вдарила по Україні 21 листопада. Фрагменти, які побачили журналісти, розміщені в невідомому місці в Україні. Їх ще детально не вивчали, тому СБУ призначила низку експертиз.

Натомість про те, що ракета «Орєшнік», якою Росія вдарила по Дніпру є абсолютно новою розробкою, а не модернізацією чогось старого заявив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.