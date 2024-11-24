СБУ вперше показала уламки «Орєшніка», яким Росія атакувала Дніпро

Ракета летіла по балістичній траєкторії і завдала руйнувань цивільній інфраструктурі

Інформаційне агентство Associated Press поспілкувалося з працівниками Служби безпеки України та побачило уламки ракети «Орєшнік», яким Росія вдарила по Україні 21 листопада. Про це йдеться в матеріалі AP.

Фрагменти, які побачили журналісти, розміщені в невідомому місці в Україні. Їх ще детально не вивчали, тому СБУ призначила низку експертиз.

Від ракети, яку вдалося зафіксувати на фото, залишилися обвуглені, понівечені дроти та попелястий корпус розміром із велику зимову шину, пишуть журналісти.

У СБУ розповіли, що ракета летіла по балістичній траєкторії і завдала руйнувань цивільній інфраструктурі Дніпра. Залишки подібної зброї виявили в Україні вперше.

Раніше представники Головного управління розвідки Міноборони України розповідали, що назва «Орєшнік» для російської балістичної ракети є шифром. Насправді це експериментальне озброєння називається «Кедр». Росія може мати до десяти одиниць таких ракет.

За даними ГУР, розробку «Кедра» проводили на основі ракетного комплексу «Рубіж», але «у росіян щось пішло не так», і з 2017 року вони припинили цю розробку. Тоді РФ відкрила нову дослідницько-конструкторську розробку, яку назвала «Орєшнік».

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

«Орєшнік» (чи «Рубіж») – міжконтинентальні ракети, які здатні нести ядерні боєзаряди. Дальність ураження – до 6 тис. км. Вважається, що ці ракети РФ розробила приблизно 2006 року, порушивши умови договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (договір між СРСР (Росією як правонаступницею Радянського Союзу) та США було укладено 1988 року в контексті політики ядерного роззброєння).

Аналітики Defense Express зауважили, що Росія раніше не анонсувала про створення ракети «Орєшнік», і це може бути нова назва для вже існуючої системи, оскільки подвійні назви однієї і тієї самої зброї є поширеною практикою в російській армії.

«Не виключено, що це позначення «Орєшнік» цілком могло фігурувати в робочій документації в рамках роботи над «изделием», котре більш відомо власне як РС-26 «Рубіж». Така «двоїстість» для російського ВПК цілком в порядку речей, можна навести й таку ілюстрацію – крилата ракета Х-101 у росіян також позначається як «Изделие 504», хоча звісно в ходу використовується переважно саме індекс Х-101», – наголошує Defense Express.

До слова, як повідомили «Главкому» в командуванні Збройних Сил України, Росія має обмежену кількість міжконтинентальних балістичних ракет «Орєшнік», і застосування цієї ракети середнього радіуса дії для удару по Дніпру було «кроком з метою залякування».

За словами високопоставленого джерела «Главкома», керівництво ЗСУ та Міністерства оборони проводять консультації з партнерами України з тим, щоб знайти адекватну відповідь ймовірним подальшим атакам РФ такими ракетами та отримати надійну зброю для протидії їм.