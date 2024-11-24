Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ вперше показала уламки «Орєшніка», яким Росія атакувала Дніпро

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
СБУ вперше показала уламки «Орєшніка», яким Росія атакувала Дніпро
Уламки російської ракети «Орєшнік»
фото: AP/Evgeniy Maloletka

Ракета летіла по балістичній траєкторії і завдала руйнувань цивільній інфраструктурі

Інформаційне агентство Associated Press поспілкувалося з працівниками Служби безпеки України та побачило уламки ракети «Орєшнік», яким Росія вдарила по Україні 21 листопада. Про це йдеться в матеріалі AP.

Фрагменти, які побачили журналісти, розміщені в невідомому місці в Україні. Їх ще детально не вивчали, тому СБУ призначила низку експертиз.

Від ракети, яку вдалося зафіксувати на фото, залишилися обвуглені, понівечені дроти та попелястий корпус розміром із велику зимову шину, пишуть журналісти.

СБУ вперше показала уламки «Орєшніка», яким Росія атакувала Дніпро фото 1

У СБУ розповіли, що ракета летіла по балістичній траєкторії і завдала руйнувань цивільній інфраструктурі Дніпра. Залишки подібної зброї виявили в Україні вперше.

СБУ вперше показала уламки «Орєшніка», яким Росія атакувала Дніпро фото 2

Раніше представники Головного управління розвідки Міноборони України розповідали, що назва «Орєшнік» для російської балістичної ракети є шифром. Насправді це експериментальне озброєння називається «Кедр». Росія може мати до десяти одиниць таких ракет.

За даними ГУР, розробку «Кедра» проводили на основі ракетного комплексу «Рубіж», але «у росіян щось пішло не так», і з 2017 року вони припинили цю розробку. Тоді РФ відкрила нову дослідницько-конструкторську розробку, яку назвала «Орєшнік».

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

«Орєшнік» (чи «Рубіж») – міжконтинентальні ракети, які здатні нести ядерні боєзаряди. Дальність ураження – до 6 тис. км. Вважається, що ці ракети РФ розробила приблизно 2006 року, порушивши умови договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (договір між СРСР (Росією як правонаступницею Радянського Союзу) та США було укладено 1988 року в контексті політики ядерного роззброєння).

Аналітики Defense Express зауважили, що Росія раніше не анонсувала про створення ракети «Орєшнік», і це може бути нова назва для вже існуючої системи, оскільки подвійні назви однієї і тієї самої зброї є поширеною практикою в російській армії.

«Не виключено, що це позначення «Орєшнік» цілком могло фігурувати в робочій документації в рамках роботи над «изделием», котре більш відомо власне як РС-26 «Рубіж». Така «двоїстість» для російського ВПК цілком в порядку речей, можна навести й таку ілюстрацію – крилата ракета Х-101 у росіян також позначається як «Изделие 504», хоча звісно в ходу використовується переважно саме індекс Х-101», – наголошує Defense Express.

До слова, як повідомили «Главкому» в командуванні Збройних Сил України, Росія має обмежену кількість міжконтинентальних балістичних ракет «Орєшнік», і застосування цієї ракети середнього радіуса дії для удару по Дніпру було «кроком з метою залякування».

За словами високопоставленого джерела «Главкома», керівництво ЗСУ та Міністерства оборони проводять консультації з партнерами України з тим, щоб знайти адекватну відповідь ймовірним подальшим атакам РФ такими ракетами та отримати надійну зброю для протидії їм.

Читайте також:

Теги: росія Міноборони Дніпро ракета озброєння уламки ракет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Каволі призначили командувати військами НАТО у Європі на тлі повномасштабного вторгнення Росії. 60-річний генерал є також магістром з мистецтв
Носій особливих знань про Росію. Генерал Каволі та його місія в Україні портрет
29 жовтня, 21:00
Девід Петреус, ексдиректор ЦРУ
Кремль залучає війська з КНДР через проблеми в Росії – генерал Девід Петреус
31 жовтня, 16:21
Британський Jaguar Land Rover належить індійській Tata Group
Британський автовиробник Jaguar Land Rover позбавився від російських активів
3 листопада, 12:52
Фіцо: «Я вважатиму за честь приїхати до Москви для участі у святкуванні 80-річчя закінчення Другої світової війни»
Фіцо заявив, що з радістю приїхав би в Москву на парад 9 травня
30 жовтня, 14:22
РФ атакує Україну ударними безпілотниками (оновлено)
РФ атакує Україну ударними безпілотниками (оновлено)
22 листопада, 03:59
ЗСУ на Курщин готуються відбивати наступ росіян
Росія зібрала для наступу на Курщині 50 тисяч солдат, у тім числі й з КНДР, – NYT
10 листопада, 16:25
Іран будує укриття розміром приблизно 25 метрів на 30 метрів
Іран будує укриття для російських Су-35: з'явилися супутникові знімки
15 листопада, 21:27
На Брянщині горять артилерійські склади
Під Брянськом палають склади боєприпасів
19 листопада, 07:32
Окупанти мають стратегічну мету – повний контроль території України
Розвідка назвала головну мету путінської армії до кінця зими
Вчора, 15:32

Події в Україні

У Києві та більшості областей України оголошували тривогу через дрони
У Києві та більшості областей України оголошували тривогу через дрони
СБУ вперше показала уламки «Орєшніка», яким Росія атакувала Дніпро
СБУ вперше показала уламки «Орєшніка», яким Росія атакувала Дніпро
Зеленський назвав кількість авіаударів РФ по Україні за тиждень
Зеленський назвав кількість авіаударів РФ по Україні за тиждень
Росія атакувала Україну 73 безпілотниками: скільки вдалося збити
Росія атакувала Україну 73 безпілотниками: скільки вдалося збити
Втрати ворога станом на 24 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 24 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Росія вивела в Чорне море ракетоносії: який можливий залп «Калібрів»
Росія вивела в Чорне море ракетоносії: який можливий залп «Калібрів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 листопада: ситуація на фронті
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 листопада 2024
27K
Куди рухається війна: боєць із батальйону «Вовки Да Вінчі» зробив невтішний прогноз
16K
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9015
Чому Захід не допомагає Україні збивати російські КАБи: Залужний дав відповідь
6390
Путін вигадав новий спосіб заохочення росіян до участі у війні

Новини

Вночі над Києвом ППО знищила понад десяток безпілотників – КМВА
Сьогодні, 07:35
Букінгемський палац закриють на реконструкцію на три роки – The Times
Сьогодні, 07:30
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:00
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Україна втратила понад 40% контрольованої території на Курщині – Reuters
Вчора, 23:42
Зміцнення атомної енергетики і добудова АЕС – стратегічний крок для України – нардеп
Вчора, 13:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua