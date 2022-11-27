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Лукашенко зробив заяву щодо ракети, яка впала на території Польщі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Лукашенко зробив заяву щодо ракети, яка впала на території Польщі
Падіння ракети сталося біля Львівської області
фото з відкритих джерел

Білорусь має «достатньо сил та коштів», щоб стежити за російськими ракетами на всій території України

Росія непричетна до інциденту, який трапився на українсько-польському кордоні під час масованого ракетного обстрілу України російськими загарбниками. Про це у неділю, 27 листопада, заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в ефірі пропагандистського телеканалу «Росія-1».

Формальний голова Білорусі стверджує, що російських ракет на момент інциденту на білорусько-польському кордоні нібито не було в повітрі. Він також запевнив, що Білорусь має «достатньо сил та коштів», щоб стежити за російськими ракетами на всій території України, а сам інцидент стався «біля кордонів» РБ. 

«Майте на увазі: у цей момент, під час цієї стрілянини С-300, у повітрі в ці хвилини нічого російського не літало. Це ж біля наших кордонів. Ми ж бачимо всю Україну. У нас достатньо сил та коштів. Ми бачимо, що коїться у повітрі», – сказав Лукашенко.

Зазначимо, що падіння ракети сталося біля Львівської області, яка не межує із північним сусідом України.

Раніше Лукашенко цинічно пояснив, навіщо Путін влаштував геноцид українців.

Нагадаємо, РФ 15 листопада завдала масованого ракетного удару по території України. Ближче до вечора з'явилися повідомлення, що дві ракети впали на території Польщі, загинули дві людини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради нацбезпеки.

У МЗС Польщі заявили, що на територію країни впала ракета російського виробництва. А президент країни Дуда заявив, що поки невідомо точно, хто саме запустив ракету. 

Станом на 20 листопада слідство ще остаточно не встановило, звідки було запущено ракету.

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Теги: війна ракета Польща Україна росія Олександр Лукашенко обстріл

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