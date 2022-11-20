Звідки випустили ракету по Пшеводуву – прем'єр-міністр Польщі зробив заяву

Польська сторона поки що не знає, чия це була ракета

Станом на сьогодні, слідство ще остаточно не встановило, звідки було запущено ракету, яка 15 листопада впала у польському селі Пшеводув біля кордону з Україною.

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Таку заяву зробив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільної пресконференції з главою уряду Фінляндії у Гельсінкі, пише PAP.

Відповідаючи на запитання, чи українська сторона визнала, що це була їхня ракета, глава польського уряду зазначив, що польська сторона поки що не знає чия це була ракета.

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«Нехай над цим працюють експерти і прокурори», – підкреслив Моравецький.

Він додав, що до розслідування запрошено українських, а також міжнародних експертів, зокрема зі США та країн НАТО.

Прем’єр зазначив, що слідство володіє доказовими матеріалами, зокрема відеоматеріалами Прикордонної служби Польщі. Однак вони «зі 100-відсотковою упевненістю не показують, звідки було запущено ракету».

«Маємо надалі збирати докази. Слідство ще трохи триватиме», – констатував Моравецький.

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За його словами, Польща хоче зберегти відкритість у слідстві.

«Особливо ми хочемо, щоб наші українські друзі і партнери були переконані, що результат слідства не викликає сумніву. Тому ми їх запросили до розслідування», – наголосив прем’єр Польщі.

Раніше прем’єр-міністр Польщі розповів, що може втягнути його країну у війну з РФ.

Нагадаємо, РФ 15 листопада завдала масованого ракетного удару по території України. Ближче до вечора з'явилися повідомлення, що дві ракети впали на території Польщі, загинули дві людини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради нацбезпеки.

У МЗС Польщі заявили, що на територію країни впала ракета російського виробництва. А президент країни Дуда заявив, що поки невідомо точно, хто саме запустив ракету.

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Байден скликав через вибухи в Польщі термінову зустріч зі світовими лідерами, які зібралися на зустріч G20 на Балі. Після зустрічі він вийшов до журналістів і відповів на запитання, чи була ракета випущена з Росії: «Є попередня інформація, яка ставить це під сумнів. Я не хочу говорити про це, поки ми не проведемо повне розслідування. Та, судячи з траєкторії, малоймовірно, що вона була випущена з Росії, але побачимо».