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Звідки випустили ракету по Пшеводуву – прем'єр-міністр Польщі зробив заяву

Юрій Лящук
glavcom.ua
Звідки випустили ракету по Пшеводуву – прем'єр-міністр Польщі зробив заяву
Внаслідок обстрілу Пшеводува загинуло двоє людей
фото: DW

Польська сторона поки що не знає, чия це була ракета

Станом на сьогодні, слідство ще остаточно не встановило, звідки було запущено ракету, яка 15 листопада впала у польському селі Пшеводув біля кордону з Україною.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільної пресконференції з главою уряду Фінляндії у Гельсінкі, пише PAP.

Відповідаючи на запитання, чи українська сторона визнала, що це була їхня ракета, глава польського уряду зазначив, що польська сторона поки що не знає чия це була ракета.

«Нехай над цим працюють експерти і прокурори», – підкреслив Моравецький.

Він додав, що до розслідування запрошено українських, а також міжнародних експертів, зокрема зі США та країн НАТО.

Прем’єр зазначив, що слідство володіє доказовими матеріалами, зокрема відеоматеріалами Прикордонної служби Польщі. Однак вони «зі 100-відсотковою упевненістю не показують, звідки було запущено ракету».

«Маємо надалі збирати докази. Слідство ще трохи триватиме», – констатував Моравецький.

За його словами, Польща хоче зберегти відкритість у слідстві.

«Особливо ми хочемо, щоб наші українські друзі і партнери були переконані, що результат слідства не викликає сумніву. Тому ми їх запросили до розслідування», – наголосив прем’єр Польщі.

Раніше прем’єр-міністр Польщі розповів, що може втягнути його країну у війну з РФ.

Нагадаємо, РФ 15 листопада завдала масованого ракетного удару по території України. Ближче до вечора з'явилися повідомлення, що дві ракети впали на території Польщі, загинули дві людини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради нацбезпеки.

У МЗС Польщі заявили, що на територію країни впала ракета російського виробництва. А президент країни Дуда заявив, що поки невідомо точно, хто саме запустив ракету. 

Байден скликав через вибухи в Польщі термінову зустріч зі світовими лідерами, які зібралися на зустріч G20 на Балі. Після зустрічі він вийшов до журналістів і відповів на запитання, чи була ракета випущена з Росії: «Є попередня інформація, яка ставить це під сумнів. Я не хочу говорити про це, поки ми не проведемо повне розслідування. Та, судячи з траєкторії, малоймовірно, що вона була випущена з Росії, але побачимо». 

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Теги: обстріл війна ракета Україна Польща

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