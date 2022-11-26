Кремль готує ліквідацію Лукашенка: американські аналітики розкрили плани росіян

Росія прагне отримати контроль над білоруською армією і втягнути її у війну проти України

Росія може ліквідувати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб отримати контроль над його військом і скористатися ним у війні з Україною. Анонімні джерела у російському військовому керівництві підтвердили, що Кремль вже ухвалив рішення про ліквідацію Лукашенка. Про це повідомляють аналітики Інституту Роберта Лансінга (Robert Lansing Institute, RLI).

Інститут досліджень глобальних загроз та демократії Роберта Ленсінга (Robert Lansing) – це некомерційна організація з питань державної політики зі штаб-квартирою в американському штаті Делавер та регіональним офісом у Парижі. Дослідницький інститут Роберта Ленсінга аналізує глобальні виклики, що постають перед демократичними суспільствами, та має на меті покращити здатність країн НАТО протидіяти гібридним операціям та реагувати на нові загрози. Серед дописувачів на сайті інституту – американський консул у Владивостоку в 2007-2010 рр. Том Армбрустер, колишній високопосадовець ЦРУ, екскерівник російського департаменту розвідслужби Джон Сайфер, колишній агент контррозвідки армії США в Іраку Девід Дебатто та низка інших експертів у сфері геополітики.

За дорученням президента Росії Володимира Путіна після його повернення з останнього саміту Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) російська військова розвідка може спробувати найближчими днями розробити сценарій, який передбачає або замах на президента Білорусі Олександра Лукашенка, або його імітацію. Таким чином РФ хоче остаточно залякати білоруського диктатора та змусити його нарешті ввести свої війська до України разом із російськими окупантами.

У російському штабі ГРУ розглядають сценарій, згідно з яким Лукашенка вб'ють під час операції, в результаті чого його обов'язки будуть покладені на повністю лояльного до Росії і підконтрольного ГРУ чинного генсека ОДКБ Станіслава Зася.

Згідно з російським планом, Зась оголосить про приєднання Білорусі до складу Росії на правах автономного утворення, нібито «для запобігання військовій загрозі, яка постає над Білоруссю з боку України та Польщі». Знову розгорнеться пропагандистський наратив про те, що нібито замах на Лукашенка організований Вашингтоном.

Аналітики вважають, що такі плани можуть свідчити про те, що Москва зараз бачить ОДКБ як неефективну організацію. Тому РФ може спробувати отримати повний контроль над державами-членами ОДКБ, забезпечивши їх інтеграцію в Росію або змусивши приєднатися до нової версії Радянського Союзу.

Незалежно від того, буде замах на Лукашенка вдалим чи ні, Росія надасть сфабриковані «докази причетності України та Польщі під керівництвом розвідки НАТО», що стане формальним приводом для подальшої участі білоруських військ у бойових діях в Україні.

Однак ГРУ все ж схиляється до сценарію, згідно з яким Лукашенка таки вдасться вбити і призначити на його місце Зася. Аналітики кажуть, що білоруський диктатор зрозуміє, хто насправді стоїть за спробою містифікації. Тому він використовує антиукраїнську та антизахідну риторику, аби маневрувати, ухиляючись від прямої участі своєї країни у бойових діях.

Однак такий сценарій, вважають аналітики, позбавить Лукашенка можливості керувати країною, зробить його більш вразливим і запустить процес його усунення з посади, а країну поглине Росія. Це водночас може підштовхнути Лукашенка до війни.

Оскільки російські війська та диверсійні групи вже розміщені в Білорусі, Лукашенко має високий ризик втратити посаду. Його замінить російський маріонетковий лідер, а Росія, найімовірніше, влаштує збройні провокації в Білорусі, щоб підштовхнути Лукашенка до війни. Але страх втратити владу залишиться ключовою причиною для Лукашенка не погодитись на це.

Раніше розвідка звернулася до українців із закликом не вірити повідомленням про нібито наступ із Білорусі. Вони мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства і є частиною ворожих інформаційно-психологічних спецоперацій.

Напередодні радник Офісу президента Олексій Арестович висловив думку, що російське командування у своїх планах розглядає можливість нового наступу із Білорусі на територію України.