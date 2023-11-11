Макрон: Ізраїль має припинити вбивства немовлят і жінок у Газі

Париж закликає Єрусалим зупинити бомбардування

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Ізраїль повинен припинити бомбардування Гази, через які гинуть місцеві жителі, зокрема діти та жінки. Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

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На думку Макрона, бомбардуванням немає виправдань, а припинення вогню піде на користь Ізраїлю. Він наголосив, що Франція чітко засуджує терористичні дії ХАМАСу. Водночас його країна визнає право Ізраїлю захищати себе, хоч і закликає припинити бомбардування Гази.

«Де-факто – сьогодні бомбардують цивільних – де-факто. Ці діти, ці жінки, ці старі люди піддаються бомбардуванням і гинуть. Для цього немає жодних підстав і жодної легітимності. Тому ми закликаємо Ізраїль зупинитися», – підкреслив очільник Франції.

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На запитання, чи хоче Макрон, щоб союзники – у тому числі США та Велика Британія – приєдналися до його закликів до припинення вогню, він відповів: «Сподіваюся, що так і буде».

Водночас лідер Франції не сказав, що Ізраїль порушив міжнародне право в Газі.

«Я не суддя. Я глава держави», – зауважив президент, додаючи, що було б неправильно критикувати Ізраїль як «партнера і друга» лише через місяць після нападу на нього.

Нагадаємо, що нещодавно ізраїльські танки оточили лікарню в Секторі Гази.

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Раніше армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 10 листопада повідомила, що відбила в угруповання ХАМАС ключові позиції у Секторі Гази.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що воїни ЦАХАЛу будуть контролювати Сектор Гази після закінчення війни.