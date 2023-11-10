Ізраїль заявив про захоплення ключових позицій в Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ сьогодні, 10 листопад, повідомила, що відбила у угруповання ХАМАС ключові позиції у Секторі Гази . Про це пише видання The Times of Israel.

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Згідно з інофримаією ізраїльських військових, під час операції із захоплення цих позицій вдалося також знищити командний пункт ХАМАС, тунелі, а також установки, з яких запускали ракети.

Крім того, за їхньою інформацією, під час боїв у районі Аш-Шаті вони «ліквідували 150 бойовиків ХАМАС».

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що воїни ЦАХАЛу будуть контролювати Сектор Гази після закінчення війни.

Також повідомлялося, що ЦАХАЛ знайшов у Газі раніше небачену зброю.