Ізраїльські танки оточили лікарню у Секторі Гази – ЗМІ

Лікарняний комплекс знаходиться неподалік від району Шейх Радван, де армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і ХАМАС повідомляли про наземні бої

Лікарню у Секторі Гази оточили ізраїльські танки. Про це інформує CNN.

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Директор лікарні «Аль-Наср» та педіатричної лікарні «Аль-Рантісі», Мустафа аль-Кахлут, наголосив, що їхнє місце розташування на півночі Сектора Гази оточене танками, і вони звернулися до Червоного Хреста з проханням про евакуацію:

«Ми повністю оточені, біля лікарні стоять танки, і ми не можемо піти. У нас немає електрики, немає кисню для пацієнтів, у нас немає ліків і води. Ми не знаємо своєї долі», – заявив директор лікарні.

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Лікарняний комплекс знаходиться неподалік від району Шейх Радван і табору Аль-Шаті, де армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і ХАМАС повідомляли про наземні бої.

Повідомляється, що вибухи пролунали біля кількох інших лікарень на півночі Гази, включаючи лікарню Аль-Шіфа в місті Газа - найбільший медичний заклад на території Сектора Гази.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявив у п’ятницю, що Аль-Шіфа «піддається бомбардуванню», додавши, що 20 лікарень у Секторі Гази «не працюють».

Відповідаючи на запитання стосовно можливого авіаудару Ізраїля по лікарні Аль-Шіфа, речниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Гарріс відповіла на прес-конференції: «У мене немає подробиць про Аль-Шіфа, але нам відомо, що вони постраждали внаслідок бомбардування».

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Увечері у п'ятницю ізраїльська військова розвідка повідомила, що удар по лікарні Аль-Шіфа спричинив снаряд, що випав з осічкою та був випущений з території Сектора Гази.

Армія оборони оборони Ізраїлю заявила, що перевірка її операційних систем показала, що «снаряд, запущений терористичними організаціями всередині Сектора Гази, влучив у лікарню Аль-Шіфа».

Снаряд був націлений на «війська ЦАХАЛу, які діяли поблизу».

Раніше повідомлялося, що армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ 10 листопад, повідомила, що відбила у угруповання ХАМАС ключові позиції у Секторі Гази.