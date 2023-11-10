Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нетаньягу пояснив, що буде із Сектором Гази після завершення війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нетаньягу пояснив, що буде із Сектором Гази після завершення війни
Премʼєр зазначив, що Ізраїль хоче сприяти безпечній евакуації цивільних із зони бойових дій
фото скріншот відео

Біньямін Нетаньягу: «Сили ЦАХАЛу залишаться контролювати смугу, ми не віддамо її міжнародним силам»

Воїни ЦАХАЛ будуть контролювати Сектор Гази після закінчення війни. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє The Times of Israel.

«Сили ЦАХАЛу залишаться контролювати смугу, ми не віддамо її міжнародним силам», – заявив він на зустрічі з мерами прикордонних міст Гази.

Останніми тижнями американські офіційні особи висловлювали ідею про те, що якісь міжнародні сили, можливо, за участю військ сусідніх арабських країн, керуватимуть безпекою в Секторі Гази протягом проміжного періоду, доки його не повернуть під контроль функціонуючого палестинського уряду, яким, як сподіваються у Вашингтоні, стане Палестинська адміністрація.

Раніше Нетаньягу назвав умову для припинення вогню у Газі. Відповідаючи на запитання журналіста про можливість гуманітарних пауз у війні між Ізраїлем і ХАМАС, Нетаньяху підкреслив, що загального припинення вогню в Газі не буде до тих пір, поки заручники не будуть звільнені.

Читайте також:

Теги: Сектор Гази ХАМАС Беньямін Нетаньягу Ізраїль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідери ХАМАСу Ісмаїл Ганія і Халед Машаль, які ведуть розкішне життя
Доларові мільйонери: що відомо про лідерів ХАМАСу
5 листопада, 07:39
У виступі Небензя також звинуватив США та їхніх союзників у «торпедуванні» мирного врегулювання на Близькому Сході
Ізраїль не має права на захист: Росія в ООН зробила гучну заяву
2 листопада, 12:57
Радбез ООН розглянув російську та американську резолюції
Рада безпеки ООН «провалила» дві резолюції щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС
26 жовтня, 06:47
На думку Зеленського, щоб припинити конфлікт на Близькому Сході треба знайти шлях для звільнення заручників
Зеленський розповів, як завершити конфлікт на Близькому Сході
24 жовтня, 12:10
Терористи ХАМАСу були під наркотиками під час нападу на Ізраїль – The Jerusalem Post
Терористи ХАМАСу були під наркотиками під час нападу на Ізраїль – The Jerusalem Post
20 жовтня, 20:14
Зеленський наголосив, що двопартійна підтримка України в США надихає українських воїнів та народ
Байден закликав зупинити терор ХАМАСу та агресію Путіна: Зеленський відреагував
20 жовтня, 11:09
Путін – один з небагатьох світових лідерів, який не подзвонив Нетаньягу, щоб висловити співчуття у зв'язку з загибеллю понад 1300 ізраїльтян
Війна на Близькому Сході знищила стосунки Нетаньягу та Путіна – WSJ
15 жовтня, 15:02
Росія поширює нові фейки, прикриваючись західними ЗМІ
Росіяни поширюють нові фейки про українську зброю в руках ХАМАСу
13 жовтня, 14:30
До цього
ХАМАС завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю (відео)
10 жовтня, 17:40

Політика

Переговори Байдена та Сі Цзіньпіна: стали відомі теми розмови
Переговори Байдена та Сі Цзіньпіна: стали відомі теми розмови
Чехія розсекретила дані про військову техніку, яку передала Україні
Чехія розсекретила дані про військову техніку, яку передала Україні
Нетаньягу пояснив, що буде із Сектором Гази після завершення війни
Нетаньягу пояснив, що буде із Сектором Гази після завершення війни
Післявиборча Польща. Посол оцінив ймовірні зміни у підтримці України
Післявиборча Польща. Посол оцінив ймовірні зміни у підтримці України
Білий дім підтвердив зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном та назвав дату
Білий дім підтвердив зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном та назвав дату
Опозиційні сили Польщі утворили проєвропейську коаліцію
Опозиційні сили Польщі утворили проєвропейську коаліцію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Німеччина зменшить фінансову допомогу українським біженцям
15K
Безробітний знайшов оригінальну «відмазку», щоб не воювати
15K
Масштабна повітряна тривога тривала більше трьох годин
11K
Німеччина урізає гроші для біженців: як відреагували світові ЗМІ
9338
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8617
Хто хоче здати Україну?

Новини

Окупанти намагаються просуватися на шести напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 10 листопада
Сьогодні, 05:15
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Вчора, 11:53
За добу під Бахмутом ЗСУ відбили 30 ворожих атак – Генштаб
Вчора, 07:00
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
Вчора, 06:54

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту