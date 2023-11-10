Нетаньягу пояснив, що буде із Сектором Гази після завершення війни

Біньямін Нетаньягу: «Сили ЦАХАЛу залишаться контролювати смугу, ми не віддамо її міжнародним силам»

Воїни ЦАХАЛ будуть контролювати Сектор Гази після закінчення війни. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє The Times of Israel.

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«Сили ЦАХАЛу залишаться контролювати смугу, ми не віддамо її міжнародним силам», – заявив він на зустрічі з мерами прикордонних міст Гази.

Останніми тижнями американські офіційні особи висловлювали ідею про те, що якісь міжнародні сили, можливо, за участю військ сусідніх арабських країн, керуватимуть безпекою в Секторі Гази протягом проміжного періоду, доки його не повернуть під контроль функціонуючого палестинського уряду, яким, як сподіваються у Вашингтоні, стане Палестинська адміністрація.

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Раніше Нетаньягу назвав умову для припинення вогню у Газі. Відповідаючи на запитання журналіста про можливість гуманітарних пауз у війні між Ізраїлем і ХАМАС, Нетаньяху підкреслив, що загального припинення вогню в Газі не буде до тих пір, поки заручники не будуть звільнені.