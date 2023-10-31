Головна Думки вголос Зоя Казанжи
search button user button menu button
Зоя Казанжи Громадський діяч

Історія повторюється. Чи зможе людство уникнути нової катастрофи?

glavcom.ua
Чому виникла жага до єврейських погромів на Північному Кавказі?
фото з відкритих джерел

У нас є лише один рік, щоб не дати планеті з шаленою швидкістю розкручуватися в інший бік

З жахом дивлюсь на хвилю антисемітизму в світі. Я раніше точно знала, що все в минулому. Друга світова мала поставити крапку. Бо було отримане таке потужне щеплення!..

Ні. Все забулось. Все. Концтабори, крематорії, гетто, тортури – знищення мільйонів.

І тепер зірки Давида на помешканнях в Німеччині, де живуть євреї.

І вбивство очільниці синагоги в США.

І таблички з написами, що євреям вхід заборонено.

І розгроми ресторанів, які належать євреям.

І жага погромів на Північному Кавказі під ієзуїтським керуванням кремля.

І необхідність брати єврейські школи і садки під охорону по світу.

Хто той кривавий режисер, що готується до премʼєри свого страшного спектаклю?

Це справді світоглядні війни. Водорозділ між добром і злом. Світлом і темрявою.

Я боюсь будь який аналогій. Але, бляха, все вже було! І так само починалось!

І намагались вмовити тиранів, дозволяючи їм відкушувати території і жертвуючи мільйонами живих і ненароджених.

Вірю лише в Україну, Ізраїль і Сполучені Штати. Можна в іншій послідовності.

І так, мені здається, у нас є лише один рік, щоб не дати планеті з шаленою швидкістю розкручуватися в інший бік.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія ХАМАС Ізраїль Україна США вбивство росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сі бачить світ через китайські і точно не російські окуляри
Росія та Китай проти США. Чому так сталося?
20 жовтня, 11:49
Україна «поставила на паузу» скаргу до СОТ. Польща гнівно відреагувала
Україна «поставила на паузу» скаргу до СОТ. Польща гнівно відреагувала
6 жовтня, 11:03
Американський авіаносець прибув до Південної Кореї на тлі погроз КНДР
Американський авіаносець прибув до Південної Кореї на тлі погроз КНДР
13 жовтня, 02:49
Збігнєв Рау відреагував на удар російських військ по селу Гроза
Росія має відповісти за своє варварство – глава МЗС Польщі
6 жовтня, 03:25
29-річний Авнер Нетаньягу – молодший із трьох дітей прем'єр
Син прем’єра Ізраїлю пішов на війну
11 жовтня, 08:52
Нетаньяху пообіцяв ХАМАСу важкі та жахливі часи
Нетаньяху пообіцяв ХАМАСу важкі та жахливі часи
9 жовтня, 18:06
Кірбі сказав, що американські чиновники зараз уважно стежать за тим, чи буде Москва надавати Пхеньяну матеріали
КНДР передала Росії контейнери з боєприпасами: Білий дім назвав обсяги
13 жовтня, 21:29
Патрік Райдер зазначив, що унаслідок атаки серед американських військовослужбовців поранених немає
Пентагон підтвердив спробу атакувати американську військову базу в Сирії
24 жовтня, 04:17
Байден гальмує операцію Ізраїлю в Газі з п’яти причин – ЗМІ
Байден гальмує операцію Ізраїлю в Газі з п’яти причин – ЗМІ
25 жовтня, 19:02

Зоя Казанжи

Історія повторюється. Чи зможе людство уникнути нової катастрофи?
Історія повторюється. Чи зможе людство уникнути нової катастрофи?
Що не так з реакцією українців на обстріл Одеси
Що не так з реакцією українців на обстріл Одеси
Чи відповідальні діти за батьків? Поговоримо про Анну і Марію
Чи відповідальні діти за батьків? Поговоримо про Анну і Марію
Що не так з пивом «героїчна Буча» і редискою «Азовсталь»
Що не так з пивом «героїчна Буча» і редискою «Азовсталь»
Що не так з державними нагородами в Україні
Що не так з державними нагородами в Україні
Бахмут. Що не так з людьми, які відмовились від евакуації
Бахмут. Що не так з людьми, які відмовились від евакуації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Україні слід готуватися до дуже серйозного зниження підтримки
17K
Японія вирішила сховати свої військові літаки в одній країні
14K
Чи варто ліквідовувати ворогів України
13K
Що найбільше тримає українських біженців за кордоном: промовиста статистика
8319
Чи планують вимушені мігранти повертатися додому: невтішна статистика
7078
Будівельний бізнес – стоп? Телеведучий Горбунов ухвалив несподіване рішення

Новини

На сході гаряче на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:28
Вибухи в українських містах та засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
Хмарно, але тепло: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 04:55
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
«Метінвест» почав виробляти макети «Хаймарсів»
Вчора, 15:20
Громадська рада при Міноборони просить НАБУ розібратися з фірмами, які зірвали поставки армії
Вчора, 13:20

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту