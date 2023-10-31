Історія повторюється. Чи зможе людство уникнути нової катастрофи?

Чому виникла жага до єврейських погромів на Північному Кавказі?

У нас є лише один рік, щоб не дати планеті з шаленою швидкістю розкручуватися в інший бік

З жахом дивлюсь на хвилю антисемітизму в світі. Я раніше точно знала, що все в минулому. Друга світова мала поставити крапку. Бо було отримане таке потужне щеплення!..

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Ні. Все забулось. Все. Концтабори, крематорії, гетто, тортури – знищення мільйонів.

І тепер зірки Давида на помешканнях в Німеччині, де живуть євреї.

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І вбивство очільниці синагоги в США.

І таблички з написами, що євреям вхід заборонено.

І розгроми ресторанів, які належать євреям.

І жага погромів на Північному Кавказі під ієзуїтським керуванням кремля.

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І необхідність брати єврейські школи і садки під охорону по світу.

Хто той кривавий режисер, що готується до премʼєри свого страшного спектаклю?

Це справді світоглядні війни. Водорозділ між добром і злом. Світлом і темрявою.

Я боюсь будь який аналогій. Але, бляха, все вже було! І так само починалось!

І намагались вмовити тиранів, дозволяючи їм відкушувати території і жертвуючи мільйонами живих і ненароджених.

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Вірю лише в Україну, Ізраїль і Сполучені Штати. Можна в іншій послідовності.

І так, мені здається, у нас є лише один рік, щоб не дати планеті з шаленою швидкістю розкручуватися в інший бік.