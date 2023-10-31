Історія повторюється. Чи зможе людство уникнути нової катастрофи?
У нас є лише один рік, щоб не дати планеті з шаленою швидкістю розкручуватися в інший бік
З жахом дивлюсь на хвилю антисемітизму в світі. Я раніше точно знала, що все в минулому. Друга світова мала поставити крапку. Бо було отримане таке потужне щеплення!..
Ні. Все забулось. Все. Концтабори, крематорії, гетто, тортури – знищення мільйонів.
І тепер зірки Давида на помешканнях в Німеччині, де живуть євреї.
І вбивство очільниці синагоги в США.
І таблички з написами, що євреям вхід заборонено.
І розгроми ресторанів, які належать євреям.
І жага погромів на Північному Кавказі під ієзуїтським керуванням кремля.
І необхідність брати єврейські школи і садки під охорону по світу.
Хто той кривавий режисер, що готується до премʼєри свого страшного спектаклю?
Це справді світоглядні війни. Водорозділ між добром і злом. Світлом і темрявою.
Я боюсь будь який аналогій. Але, бляха, все вже було! І так само починалось!
І намагались вмовити тиранів, дозволяючи їм відкушувати території і жертвуючи мільйонами живих і ненароджених.
Вірю лише в Україну, Ізраїль і Сполучені Штати. Можна в іншій послідовності.
І так, мені здається, у нас є лише один рік, щоб не дати планеті з шаленою швидкістю розкручуватися в інший бік.
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