Маск підкуповує політиків Британії? Міністри взялися рятувати ситуацію

Маск може вплинути на політику у Великій Британії через надмірну благодійність

У Великій Британії політики можуть отримати «астрономічну» благодійну допомогу від Ілона Маска

Урядовці Великої Британії розробляють плани, які обмежують іноземних донорів надавати необмежені кошти британським політичним партіям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Офіційні особи стурбовані чутками про пожертву в розмірі $100 млн (близько £80 млн), яку Ілон Маск запропонував зробити на реформи Великої Британії.

Наразі політичні партії можуть приймати пожертви від будь-якої компанії, зареєстрованої у Великій Британії, а іноземні донори можуть використовувати ці компанії для непрямих внесків.

Правила дозволяють таким чином використовувати британські компанії, навіть якщо вони взагалі не заробляють грошей.

Як зазначає видання, офіційні особи наразі розглядають можливість обмеження пожертвувань залежно від того, скільки грошей заробляє компанія – або використовуючи прибуток, або частку доходу для розрахунку потенційного обмеження суми, яку може надати кожна компанія Британії.

В уряді зазначають, що це відповідає його зобов’язанню в маніфесті «захищати демократію шляхом посилення правил щодо пожертвувань політичним партіям».

За джерелами видання, такі зміни та обмеження частково стосуються Ілона Маска. Офіційні особи стурбовані чутками про пожертву в розмірі $100 млн (близько £80 млн), яку Маск запропонував зробити Reform UK.

Уряд вважає, що технічний мільярдер, швидше за все, зробить такий крок перед наступними виборами. Урядовці сподіваються закрити цю «лазівку пожертвувань» до початку виборів. Законопроєкт надійде до парламенту на наступній сесії.

В уряді побоюються, що пожертвування Маска було б астрономічною сумою в контексті британської політики. Ця сума перевищила б усі політичні пожертви, зроблені будь-якій політичній партії цього року, і неминуче мала б великий вплив на передвиборчу кампанію.

Ілона Маска немає в реєстрі виборців, а британське відділення його компанії X – X.AI London Limited – ще не заробило грошей. Згідно із запропонованими змінами, такий шлях пожертвування грошей на Reform UK буде неможливим.

За даними опитування видання, загалом 77% респондентів вважають, що іноземцям, які не зареєстровані для голосування у Великої Британії, не можна дозволяти робити пожертви політичним партіям, тоді як лише 7% вважають, що це потрібно.

Якою б не була мотивація, ці зміни можуть принести більшу прозорість тому, що стоїть за будь-якими «каламутними грошима», що обертаються у політикумі Великої Британії.

Чому така «благодійність» потрібна Ілону Маску

Ілон Маск вже неодноразово демонстрував свою зацікавленість у політичних процесах. Наразі він очолює Департамент ефективності державного управління США (DOGE). Reform UK, як партія, що виступає за економічні реформи та зменшення державного втручання, може бути ідеологічно близькою Маску.

Reform UK, з її акцентом на економічні реформи, може сприяти створенню сприятливого середовища для компаній Маска.

Також Велика Британія залишається важливим гравцем на європейській арені, і підтримка Reform UK може бути частиною стратегії Маска щодо розширення свого впливу в регіоні. Це може включати як політичний, так і економічний вплив, зокрема через інвестиції в інфраструктуру, технології та енергетику.

Нагадаємо, американський інвестор Росс Гербер, компанія якого володіє приблизно 260 тис. акцій Tesla вартістю близько $105 млн, закликав Ілона Маска зосередитися на компанії або піти з посади генерального директора.