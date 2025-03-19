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Департамент Маска візьме під контроль USAID

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Департамент Маска візьме під контроль USAID
Заступник голови USAID Піт Марокко повідомив про зміну керівництва
фото: AP

Ілон Маск, який намагався ліквідувати Агентство США з міжнародного розвитку, отримає над ним прямий контроль

Високопоставлений чиновник з Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска очолить Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Це дасть змогу отримати повноваження над агентством, яке Маск активно намагався ліквідувати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Заступник голови USAID Піт Марокко повідомив про зміну керівництва в електронному листі співробітникам Державного департаменту. Раніше Марокко і Департамент ефективності уряду скоротили контракти USAID на 83%, передавши решту програм до Державного департаменту.

Нагадаємо, одразу після своєї інавгурації Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Це вплинуло, у тому числі на USAID. Адміністрація Трампа фактично призупинила її діяльність 3 лютого.

Також «Главком» повідомляв, що генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку Пола Мартіна було відправлено у відставку після того, як його відомство опублікувало доповідь із критикою рішення адміністрації Трампа щодо USAID.

Як відомо, після шеститижневої перевірки Сполучені Штати Америки офіційно скасовують 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку.

До слова, окружний суддя США Теодор Чуанг постановив, що Ілон Маск та його Департамент з питань ефективності уряду, ймовірно, використовували неконституційні повноваження під час ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку.

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Теги: Ілон Маск США

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